Incidente sulla A1 a Barberino del Mugello: 3 morti, ferite gravemente una donna e una bambina

La piccola e la donna, estratte dalle lamiere, sono state trasportate in ospedale con gli elisoccorsi Pegaso 3 e 1. Sono in codice rosso

Sono 3 morti e 2 feriti, gravi, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel comune di Barberino del Mugello sul tratto autostradale A1, in direzione Nord all’interno della galleria. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest, e anche una squadra e un’autogru, con unità provenienti dal comando di Bologna. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno operato con divaricatori e cesoie per liberare ed estrarre le cinque persone che viaggiavano sulla vettura e affidate al personale sanitario. Purtroppo al termine delle manovre di soccorso si è constata la morte di 3 uomini, mentre una bambina e una donna sono state trasportata in ospedale con l’elicottero regionale Pegaso 3 e Pegaso 1. Le loro condizioni sono gravi. Circolazione bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto Polizia Stradale e personale di Autostrade.

Incidente A1: i percorsi alternativi

«A chi è diretto verso Bologna, deve uscire a Firenzuola, o anticipare l’uscita a Barberino, percorrere la SS65, e rientrare in autostrada di Sasso Marconi – spiegano da Autostrade -. Ai soli veicoli leggeri si consiglia di percorrere la A1 Panoramica.A chi è diretto verso Milano, percorrere la A11 Firenze-Pisa nord, poi la A12 Sestri Levante-Livorno, e poi prendere la A15 Parma-La Spezia».