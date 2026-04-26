Paura in spiaggia a Terracina, in acqua spunta uno squalo: la traversata a due passi dalla riva – Il video

L'animale avvistato da diversi bagnanti si è poi allontanato. Si tratterebbe di una specie non pericolosa per l'uomo

Attimi di paura nella giornata di domenica 26 aprile sulla spiaggia di Terracina. A una manciata di metri dal bagnasciuga diversi bagnanti hanno scorso il profilo di quello che appariva a tutti gli effetto uno squalo. L’animale, come si vede in un video condiviso sulla pagina “Sei di Terracina se”, nuotava sotto il pelo dell’acqua a due passi dalla riva, ma ha proseguito la sua traversata senza incrociare alcun bagnante. «È uno squalo!», si sente dire in un altro filmato condiviso da un’utente. Attimi di sorpresa, disorientamento, per qualcuno paura. In realtà l’animale cercava più verosimilmente pesci o gamberetti, e dopo il passaggio a Terracina si è diretto verso San Felice Circeo.

Che tipo di squalo è passato a Terracina

Secondo alcuni esperti sentiti dal Messaggero quello intercettato dai bagnanti domenica a Terracina non sarebbe in effetti uno squalo pericoloso per l’uomo. Considerate le sue caratteristiche e le modalità di movimento, si tratterebbe di una verdesca: una tipologia di squalo che raramente si mostra aggressivo e attacca l’uomo, specie protetta perché considerata in via d’estinzione. Incontri comunque che non si fanno di certo tutti i giorni a pochi metri dalla riva delle spiagge italiane.