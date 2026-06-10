Omicidio Pierina Paganelli, assolto Louis Dassilva

La sentenza arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Le prove della procura e la difesa dell'imputato

Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. E immediatamente liberato. È arrivata dopo le 2 e oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di assise di Rimini la sentenza sull’omicidio di Paganelli, anziana vicina di casa dell’unico imputato, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Dassilva rischiava la condanna all’ergastolo, chiesta dal pm Daniele Paci. Era in carcere da luglio 2024. Era arrivato in aula poco prima della lettura del dispositivo, accolta da un boato dei tanti amici e conoscenti, anche connazionali senegalesi, oltre che dalla moglie Valeria Bartolocci. È uscito dall’aula scortato dalla Penitenziaria.

L’omicidio Paganelli

Il corpo di Paganelli è stato rinvenuto dalla nuora Manuela Bianchi, la mattina del 4 ottobre 2023, nel garage di via del Ciclamino. Nell’immediatezza la polizia pensò ad un femminicidio. L’ex marito, però, un albergatore riminese, era in Germania da mesi. La scena del crimine si presentava con il corpo adagiato su un giocattolo, i capelli bagnati e tirati indietro, la gonna sollevata e la biancheria tagliata. Pierina era una testimone di Geova. Le indagini coordinate dal pm Paci si concentrarono subito sui vicini di casa di Pierina. A pochi metri vivono Louis e la moglie Valeria Bartolucci, il figlio Giuliano Saponi e la nuora Manuela con la figlia 16enne. Frequentava la casa Loris Bianchi, fratello di Manuela che con Pierina non aveva mai avuto un buon rapporto.

L’orario della morte

La telecamera di un garage captò le urla di Pierina mentre veniva uccisa, fissando l’orario certo della morte alle 22.13. Per la Procura Dassilva per quell’ora non aveva un alibi. L’intercettazione del 4 ottobre, nella sala d’attesa della Questura, rivelò la relazione con Manuela. In quella che il gip Vinicio Cantarini definirà la presunta confessione, Dassilva, incalzato dalla Bianchi, rispose dopo un lungo silenzio: «Non cambia niente tra di noi». Emersero allora i particolari dell’amore extraconiugale, le foto al mare, le scritte sui muri e i messaggi in codice. Diventarono di dominio pubblico gli incontri in garage dove Pierina era stata uccisa. La moglie e l’altra donna si accapigliarono in diretta tv pochi giorni prima dell’arresto di Dassilva, 16 luglio 2024, confermato da tre sentenze di Riesame e due di Cassazione sulla custodia cautelare.

Il processo

Il processo si è aperto il 15 settembre 2026 con Dassilva detenuto. La Corte d’Assise, in nove mesi, ha acquisito migliaia di atti tra cui intercettazioni su riti voodoo che l’imputato chiese allo stregone senegalese contro i poliziotti e il pm. L’esame del Dna eseguito dal professor Emiliano Giardina non troverà nulla di riconducibile a Dassilva. Mentre la Cam3, la telecamera delle farmacia di via del Ciclamino, per la Procura ha ripreso l’assassino dopo il delitto. Per il perito del Tribunale invece l’uomo è un altro condomino. È stata dunque principalmente la confessione della nuora Manuela ad inchiodare il senegalese.

La confessione

Interrogata per tre giorni, indagata per favoreggiamento, alla fine ha confessato tra le lacrime di aver incontrato Louis in garage prima di scoprire il corpo di Pierina. Manuela ha detto che fu Louis a dirle cosa fare e cosa dire alla polizia. Sulla credibilità della nuora, su cui la Procura ha presentato ampi riscontri, si è giocato gran parte del processo. Nonostante le parti non si siano mai opposte, un confronto diretto tra Louis e Manuela non è mai stato fatto. In Assise Dassilva, lungamente interrogato, ha ribadito la sua innocenza e rinnegato l’amore per Manuela. Ammettendo due ulteriori relazioni oltre alla compagna in Senegal con cui ha due figli.