Omicidio Pierina Paganelli a Rimini, in arresto Louis Dassilva

Il 34enne cittadino del Senegal Louis Dassilva è stato arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Squadra Mobile di Rimini diretta dal commissario capo Marco Masia si è presentata in via Del Ciclamino dalle 5 per notificare al 34enne senegalese la custodia cautelare. L’uomo è l’unico indagato per la morte di Paganelli, 78 anni, uccisa la notte del 3 ottobre nel garage di casa con 29 coltellate. La mattina seguente il 4 ottobre il suo cadavere era stato scoperto dalla nuora, Manuela Bianchi, amante del senegalese. Bianchi questa mattina alle 10 è attesa in questura per essere sentita dal sostituto procuratore, Daniele Paci, come persona informata sui fatti. Intanto la casa dell’indagato è sottoposta a perquisizione.

L’indagine

Il vicino Dassilva è indagato da giugno. Paganelli è stata uccisa sotto casa con 15 coltellate. La sera prima alle 20 aveva partecipato a una riunione di preghiera nella sala del Tempio dei testimoni di Geova a Bellariva di Rimini. Secondo la ricostruzione la donna sarebbe tornata alle 22, avrebbe parcheggiato l’auto in garage e poi avrebbe aperto la porta interna che porta alle scale e all’ascensore per entrare in condominio. Qui l’avrebbe aggredita il suo assassino. Il figlio di Pierina, Giuliano, si trovava all’epoca in ospedale dopo aver subito un’aggressione. La donna ne aveva altri due: Chiara e Giacomo. Il movente dell’omicidio potrebbe essere collegato proprio alla religione. Manuela Bianchi, nuora di Pierina, aveva infatti una relazione con Dassilva e per questo rischiava di essere cacciata dai Testimoni di Geova.

Il movente

Il 4 ottobre il consiglio dei saggi dei Testimoni di Geova di Miramare avrebbe dovuto decidere il destino di Bianchi. Poteva decidere di aiutarla a non peccare più oppure cacciarla. La squadra mobile di Rimini e il sostituto procuratore Daniele Paci hanno provato a interrogare i responsabili del culto. Che però hanno opposto il “segreto ministeriale”. I procedimenti davanti ai “comitati giudiziari” dei Testimoni di Geova ne sarebbero infatti coperti. E secondo chi indaga Manuela Bianchi era preoccupata per l’esito della riunione. L’ex marito di Pierina Gianfranco Saponi aveva anche parlato di «odio religioso» come movente dell’omicidio.

