Eleonora Boi morsa da uno squalo a Porto Rico, l’aggressione in mare e le «ferite profonde»: come sta ora la moglie incinta di Danilo Gallinari

La giornalista sportiva 39enne è stata immediatamente soccorsa ed è ricoverata in condizioni stabili

Stava trascorrendo una tranquilla giornata nel mare cristallino di Porto Rico quando uno squalo l’ha aggredita mordendola a una gamba. Eleonora Boi, nota giornalista sportiva e moglie del cestista Danilo Gallinari, è stata immediatamente soccorsa e trasferita al Centro Medico Rio Piedras. La 39enne, incinta del terzo figlio con la ex star della Nba, è ora ricoverata: le condizioni sarebbero stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

L’attacco in acqua e le condizioni di Eleonora Boi

L’aggressione sarebbe avvenuta al largo della spiaggia di Isla Verde, nel nord del Paese. Secondo la stampa locale, Eleonora Boi è stata morsa alla coscia destra mentre stava nuotando in acqua. I denti del predatore hanno aperto «profonde ferite», ma i soccorsi sono fortunatamente intervenuti molto rapidamente impedendo una eccessiva perdita di sangue. La situazione sarebbe ora sotto controllo.

Chi è Eleonora Boi e la relazione con Danilo Gallinari

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi si sono sposati il 23 luglio 2022 a Cagliari, città di origine della giornalista sportiva. I due hanno due figli, Anastasia e Rodolfo di 4 e 2 ani, e stanno aspettando il terzo. Dalla scorsa stagione, il cestista si è trasferito a Puerto Rico dopo una lunga carriera a zonzo per la massima serie di basket americana e sta disputando i playoff con i suoi Vaqueros de Bayamon.