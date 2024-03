Un’orca attacca uno squalo bianco e lo uccide in due minuti: «Così gli ha mangiato il fegato». La scena mai ripresa prima – Il video

Sono bastati meno di due minuti a un’orca assassina per attaccare e divorare un grande squalo bianco. L’incredibile scontro, avvenuto il 18 giugno 2023 al largo della costa del Sud Africa, è stato documentato sull’African Journal of Marine Science. Si tratta di un documento prezioso per gli scienziati, che offre nuove informazioni sul comportamento predatorio delle orche. Stando a quanto scrive il Guardian, si tratta della prima volta in cui è stato documentato l’attacco di un’orca assassina solitaria a uno squalo bianco, il più grande pesce predatore al mondo. Nel rapporto stilato dagli scienziati si legge che l’orca «ha afferrato la pinna pettorale sinistra dello squalo e si è spinta in avanti diverse volte prima di sventrarlo». Meno di due minuti più tardi, se ne è andata con «un pezzo di fegato color pesca in bocca», mentre la carcassa del giovane squalo bianco è apparsa sulla superficie dell’oceano. L’esemplare ucciso era lunga circa due metri e mezzo e pesava circa 100 chilogrammi. Si tratta di dimensioni tutto sommato ridotte per la sua specie, se si considera che i grandi squali bianchi possono raggiungere anche i 6,5 metri di lunghezza e le 2,5 tonnellate di peso.

