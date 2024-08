Matteo Mariotti, il giovane che perse una gamba per l’attacco di uno squalo: «Non abbandonerò il mare né il nuoto»

L’8 dicembre scorso, il 20enne Matteo Mariotti ha subito l’amputazione di una gamba dopo l’aggressione di uno squalo in Australia. Il giovane di Parma, a distanza di poco, ha dovuto fare i conti anche con una polemica social per la raccolta fondi organizzata dai suoi amici, criticata in particolar modo da Selvaggia Lucarelli, che aveva espresso i suoi dubbi sulle modalità dell’iniziativa. Oggi, 7 agosto, Mariotti torna a parlare, facendo un bilancio di questi mesi difficili e guardando al futuro: «Il cammino è ancora lungo, avrò bisogno di tempo per recuperare ma mi sento meglio e non abbandonerò certo l’acqua e gli squali. Le critiche? Sono state superate dalla solidarietà, dal calore di tante persone», dichiara al Corriere della Sera.

Matteo Mariotti, la passione per la biologia marina

Mariotti è diplomato all’istituto alberghiero di Castelnovo Monti, e coltiva una passione per la biologia marina che aveva intenzione di coronare in Australia. Proprio lì, nel Queensland, ha subìto l’aggressione. Tuttavia, racconta, «questa passione è rimasta e il mare farà sempre parte della mia vita. Non ho paura degli squali, non mi dispiacerebbe lavorare comunque in questo ambito. Con la mia famiglia raggiungiamo spesso Fiumaretta, sul Tirreno, dove c’è la casa dei miei nonni. E a pochi giorni di distanza dal suo 21esimo compleanno, racconta di nuotare «di nuovo, con una gamba sola, come ho fatto anche quando sono scappato dallo squalo. Per nuotare con una protesi ci vorrà ancora del tempo, dovrò terminare tutti gli interventi e avere delle protesi definitive con le pinne apposite, per quello occorrerà ancora pazienza».

Gli interventi dopo l’attacco dello squalo

Il ragazzo, infatti, si è sottoposto a svariati interventi chirurgici dopo l’incidente. Sia in Australia che in Italia: l’ultimo al Maggiore di Parma dovrebbe consentirgli di adeguarsi maggiormente alle protesi. «Si è intervenuto anche sulla pelle, che ora deve rimarginarsi, e ci vorrà del tempo, dopo però le cose dovrebbero migliorare», spiega. Guardando al futuro, manifesta un moderato ottimismo. Anche perché, dice, «il grosso è alle spalle, e non mi sono allontanato dai social».

I commenti social

Seppur riconosce che «qualche commento poco intelligente c’è, da parte di gente che non sa quello che dice. Hanno visto che ho passato un periodo al mare e pensano che stia spendendo lì i soldi, senza sapere che era stato un invito dei miei amici. Ma davvero ho trovato tantissimo calore, tanta vicinanza e questo mi dà ulteriore energia. Mi scrivono tantissime persone, su Instagram». Il giovane prosegue spiegando i suoi sforzi per mantenere «un approccio positivo. L’umore è buono, non è certo tutto facile ma ho tanti amici e, al di là delle vicende ben note, sento parecchia vicinanza che mi dà la carica». E aggiunge, sorridendo: «Cerco di far tutto il possibile, mi alleno, sono anche riuscito a tornare in sella su una moto, grazie a degli amici. Non è molto semplice, soprattutto per il cambio, ma poi mi sono abituato».

