«Volevo dirvi addio, non pensavo di sopravvivere», la storia del 20enne di Parma attaccato da uno squalo in Australia – Il video

«Questo video l’ho fatto partite pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio» ha scritto su Instagram Matteo Mariotti, studente 20enne di Parma, che venerdì scorso è stato attaccato da uno squalo in Australia, nello Stato di Queensland. Nella didascalia al video pubblicato sui social, il ragazzo ripercorre quei momenti drammatici: «Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai. Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondevi, ma sono molto stanco e mi fa male la testa».

La gamba amputata

«Non ho più una gamba, ma sono vivo: mio nonno mi ha protetto» ha raccontato Mariotti alla Gazzetta di Parma. Il giorno prima dell’incidente, infatti, era scomparso suo nonno, come conferma sua padre: «Quando ho ricevuto il messaggio dell’amico di mio figlio ero in casa con i parenti, perché il giorno prima è venuto a mancare mio padre». Mariotti è stato operato di nuovo tra domenica e lunedì, quando gli è stata amputata la gamba sinistra sotto il ginocchio. I medici prevedono di sottoporlo ad altri interventi, almeno un paio fino a venerdì, spiega il padre al Corriere.

L’attacco

Erano le 16.30 di venerdì quando Mariotti aveva appena saputo della morte di suo nonno. A quel punto ha deciso di andare in spiaggia: «Avevo bisogno di rilassarmi e ho pensato di fare un bagno non lontano dalla riva – ha raccontato alla Gazzetta di Parma – Ho messo la maschera col boccaglio ma non sarei andato di certo lontano. Ho perso anche una piccola telecamere, per riprendere i pesci, così come faccio sempre, ma dopo qualche passo nell’acqua, ho sentito una terribile fitta a un piede». Quello di Mariotti, secondo i media locali, è il secondo attacco di uno squalo negli ultimi sette giorni. Proprio in quel punto c’è una foce di un fiume, in cui gli squali vanno in cerca di pesci, soprattutto dopo le piogge. «Dal piede in un secondo è arrivato a tutta la gamba – continua il ragazzo – ha cominciato a trascinarmi al largo per divorarmi, come di solito fanno con le prede». È stato a quel punto che il 20enne ha deciso di iniziare il video: «Sono riuscito a divincolarmi e ho acceso la telecamera per girare il video di addio. Urlavo per chiedere aiuto sulla spiaggia al mio amico Tommaso Agosti, istruttore subacqueo: è stato lui a trascinarmi a riva e a salvarmi. Mentre chiamava i soccorsi mi ha stretto la gamba ferita per fermare l’emorragia, poi è arrivato l’elicottero»

Chi è Matteo Mariotti

Il 20enne di Parma si trova all’estero dal 17 novembre 2022, quando ha deciso di partite per studiare e lavorare in Australia. In Italia, a Castelnuovo Monti, aveva frequentato l’istituto alberghiero. Voleva iscriversi all’Università di Brisbane per diventare biologo marino. Per rinnovare il permesso di soggiorno in Australia, Mariotti ha lavorato in un’azienda agricola in cui si coltiva canna da zucchero e angurie. Da alcuni giorni aveva deciso di prendersi una vacanza, ricorda il padre, per trovare un altro lavoro.

