Grazia a Nicole Minetti, ora il Quirinale si arrabbia. La lettera al ministero della Giustizia: «Acquisite con urgenza nuove informazioni»

Dopo gli articoli del Fatto il Colle vuole vederci chiaro. Il ministero di Nordio: «Avviate verifiche. I primi esiti in 24 ore». E la vicenda potrebbe diventare ora un grosso caso politico

Davanti agli articoli del Fatto Quotidiano, che parlano di una seconda vita in Uruguay, non proprio rigida di Nicole Minetti, davanti ai dubbi sollevati dalla testata diretta da Marco Travaglio, sulle modalità di adozione del bambino uruguaiano, affidamento per l’ex igienista dentale le è valsa la grazia ora il Quirinale perde la pazienza. E chiede chiarezza.

Il Quirinale scrive a Nordio: «Verificate se ci siano elementi di falsità»

L’ufficio stampa del Colle comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Nicole Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa». Ebbene sì Sergio Mattarella chiede delucidazione su quanto ha fatto emergere il giornalista Thomas Mackinson del Fatto Quotidiano.

Il Colle non può verificare, il ministero di Grazia e Giustizia sì (lo sottolinea il Colle)

«Nel caso in questione – si rileva – il Procuratore generale di Milano e il Ministro hanno motivato il loro parere favorevole alla grazia in quanto l’affidamento in prova della Minetti le avrebbe reso estremamente difficile la cura e l’assistenza di un minore, sottoposto, per una grave patologia, a periodiche visite e a terapie specialistiche all’estero». Il Quirinale non può indagare se le carte utilizzate nella domanda di grazia siano veritiere o meno. Lo può fare però il Ministero della giustizia, competente in via esclusiva a svolgere l’attività istruttoria in merito alle domande, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 200 del 2006).

Cosa ha scritto il Fatto Quotidiano su Nicole Minetti

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, la nuova vita di Minetti in Uruguay accanto al compagno Giuseppe Cipriani, non sarebbe coerente con una misura di clemenza adottata. Senza entrare nello specifico, Il Fatto mette sotto accusa la nuova vita dell’ex igienista dentale, condannata a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione. Il quotidiano di Travaglio ha sottolineato il silenzio della politica sulla vicenda e il fatto che la grazia sia passata senza reazioni forti. Poi è andata a scavare oltreoceano. Secondo Il Fatto quel bambino, proveniente dall’Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), non sarebbe stato realmente “abbandonato” dai suoi genitori. La madre biologica è viva, ma da quando è scoppiato il caso, sarebbe irreperibile. Tanto che è stato emesso un alert di scomparsa sulla donna dalle autorità locali. L’avvocata dei genitori biologici, ha sottolineato Mackinson, non può più rispondere sulla vicenda. Mercedes Nieto, 49 anni, è morta il 15 giugno 2024 insieme al marito, anche lui avvocato, carbonizzati nella loro casa di vacanza a Garzón. Una morte su cui, sostiene il giornalista, c’è una indagine per duplice omicidio. Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani per ottenere l’affidamento del bambino hanno intentato una vera e propria causa contro la famiglia del bimbo per ottenere la “Separación Definitiva y Pérdida de Patria Potestad”. Un procedimento che si è chiuso in loro favore, riporta la testata, soltanto il 15 febbraio 2023. Non solo, la testata di Travaglio pone dubbi sulle cure del bambino, sottoposto a una complicata operazione chirurgica a Boston. Intervento su cui ci sono due precedenti pareri contrari del San Raffaele di Milano e dell’Ospedale di Padova.

La replica del ministero: «I primi esiti in 24 ore»

Nel giro di pochi minuti è arrivata la replica del ministero della Giustizia. Nordio riferisce di aver avviato subito verifiche e che un’eventuale primo esito potrebbe arrivare entro le 24 ore. A quanto si apprende, gli uffici di via Arenula stanno effettuando gli opportuni accertamenti con la procura generale della Corte di Appello di Milano da cui è arrivato il parere favorevole, non vincolante. Parere firmato da sostituto Gaetano Brusa, già presidente del tribunale di Sorveglianza di Genova.