Nicole Minetti è stata graziata da Mattarella. La scelta sulla condanna del processo Ruby bis. «Ecco perché la abbiamo concessa»

La scelta del Quirinale anticipata dalla trasmissione "Mi manda Rai tre". Le motivazioni del Colle

“Mi Manda RaiTre” ha anticipato che Nicole Minetti, l’ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis”, è stata graziata dal Presidente della Repubblica. «Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello», informa sempre, sui social, il conduttore della trasmissione, Federico Ruffo.

«Ha un parente minore molto malato, che necessita di cure specializzate»

Domani sarà trasmessa l’inchiesta integrale del programma di Rai3 sul caso. Intanto fonti del Quirinale ci tengono a precisare che «la concessione dell’atto di clemenza, in favore del quale si è espresso – si ricorda – il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere, si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati». «La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore», fanno osservare le stesse fonti.