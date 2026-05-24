Il passeggero avvisa l’equipaggio e il volo easyJet per Londra viene dirottato a Fiumicino: cosa si era dimenticato in valigia

L'uomo si era scordato un power bank acceso nel bagaglio in stiva. Il capitano ha deciso di far atterrare l'aereo in via precauzionale

Un volo easyJet diretto a Londra è stato dirottato a Roma. Il motivo? Un passeggero ha detto di avere un dispositivo power bank in carica in valigia. La compagnia aerea ha dichiarato a Sky News di aver effettuato l’atterraggio «a scopo precauzionale» dopo che il passeggero aveva segnalato la situazione all’equipaggio. Il volo EZY2618 era decollato da Hurghada, in Egitto, martedì sera e sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Luton, in Inghilterra, nelle prime ore di mercoledì. Il volo, dirottato a Roma Fiumicino, è stato poi riprogrammato per la mattina successiva.

Il panico tra i passeggeri

L’episodio ha scatenato il panico tra i 180 passeggeri a bordo, specialmente dopo che il comandante ha annunciato dagli altoparlanti: «C’è qualcosa che non dovremmo avere nella stiva». Le preoccupazioni dell’equipaggio riguardavano soprattutto il rischio di incendio legato alle batterie al litio. «Il comandante ha quindi deciso di deviare la rotta per precauzione, in conformità con le norme di sicurezza», ha dichiarato un portavoce di easyJet.

L’atterraggio a Fiumicino

L’aereo, in ogni caso, è atterrato in sicurezza e i passeggeri sono sbarcati regolarmente. «Abbiamo fornito alloggio in hotel e pasti laddove possibile. Ad alcuni clienti che sono rimasti in aeroporto sono stati offerti dei rinfreschi. La sicurezza dei suoi passeggeri e dell’equipaggio è la massima priorità di easyJet, che gestisce la propria flotta di aeromobili nel rigoroso rispetto di tutte le linee guida dei produttori. Ci scusiamo con tutti i passeggeri per gli eventuali disagi causati dalla deviazione e dal conseguente ritardo», fa sapere la compagnia aerea in una nota.

Foto copertina: ANSA/Telenews