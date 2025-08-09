Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀFemminicidiInchiesteMessinaOmicidiSalute mentaleSiciliaSuicidiViolenza sulle donne

Stefano Argentino, 7 indagati per il suicidio del femminicida di Sara Campanella: ci sono anche la direttrice del carcere e gli psicologi

09 Agosto 2025 - 14:04 Ygnazia Cigna
embed
Stefano Argentino e Sara Campanella
Stefano Argentino e Sara Campanella
L’obiettivo dell’indagine è capire se vi siano state omissioni o errori nella gestione della sorveglianza. Il 22enne è stato trovato morto nella sua cella di Messina, dove si è impiccato

Sette persone sono indagate per il suicidio in carcere di Stefano Argentino, il 22enne che aveva confessato il femminicidio della collega universitaria Sara Campanella. Il ragazzo è stato trovato morto mercoledì mattina nella sua cella del penitenziario di Messina, dove si è impiccato. La Procura ora ha notificato gli avvisi di garanzia in vista dell’autopsia, fissata dopo il conferimento dell’incarico al consulente del pubblico ministero previsto per il 12 agosto. Trattandosi di un atto irripetibile, anche i legali degli indagati potranno nominare i propri periti per assistere all’esame. Nel mirino delle indagini, ci sono la direttrice e la vice direttrice del carcere messinese di Gazzi, l’addetto ai servizi trattamentali dell’istituto di pena, l’equipe di psichiatra e psicologi che hanno avuto in cura Argentino.

L’indagine

L’obiettivo dell’indagine è capire se vi siano state omissioni o errori nella gestione della sorveglianza di Argentino, che in passato aveva manifestato più volte intenti suicidi, al punto da essere sottoposto a un regime speciale di osservazione. Circa due settimane prima della morte, però, il detenuto era stato riportato al regime ordinario e messo in cella con altri compagni. Secondo quanto ricostruito finora, Argentino aveva pianificato sia il femminicidio di Campanella che il proprio suicidio. Lo rivelano alcune note ritrovate sul suo smartphone durante le indagini: «Cinque ottobre 2024. Provo a parlarle, ma continua a non fare niente. Proverò per un’ultima volta ad avvicinarmi, ma alla fine l’esito sempre quello sarà… la uccido e mi suicido», aveva scritto. Accanto a quelle parole, una lettera d’addio indirizzata alla madre dove respingeva l’etichetta di essere un «mostro». Il fascicolo aperto dalla magistratura mira ora a chiarire se, conoscendo il rischio concreto di un gesto estremo, siano state adottate tutte le misure necessarie per impedirlo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Hotel vuoti, ombrelloni chiusi, turismo “mordi e fuggi”: l’estate da dimenticare degli imprenditori italiani. Gassman: «Avete esagerato coi prezzi»

2.

Morti intossicati da botulino, tre indagati per omicidio colposo. La procura: «Furgoncino sotto al sole tutto il giorno». I sospetti su altri clienti ignari

3.

Topi tra i tavoli del mega-ristorante, i letti per 45 dipendenti nel retro e il cibo scaduto: gli orrori dietro al sequestro del Good Sushi a Roma

4.

Furto in casa di Fiorello in via della Camilluccia: «300 mila euro di bottino»

5.

Strage sulla A1, spunta un video del camionista poco prima dello schianto: lo sguardo più volte verso il basso mentre guida

leggi anche
stefano argentino sara campanella omicidio
ATTUALITÀ

Messina, il diario di Stefano Argentino: «Uccido Sara e mi suicido»

Di Alessandro D’Amato
sara campanella stefano argentino
ATTUALITÀ

«Qui la situazione non è facile», l’ultimo incontro di Stefano Argentino con il suo legale in carcere: «Era a rischio». Disposto il sequestro della salma

Di Alba Romano
Stefano Argentino e Sara Campanella
ATTUALITÀ

Argentino suicida in carcere, i segnali ignorati. L’avvocato: «Mi hanno negato una perizia psichiatrica: c’è un solo responsabile»

Di Ugo Milano
antonio filosa stellantis
ECONOMIA & LAVORO

Stellantis perde 2,3 miliardi di euro nel primo semestre 2025. Filosa: «Anno difficile, ma ci sono graduali miglioramenti»

Di Ugo Milano
Lionel Messi infortunato
SPORT

Messi infortunato contro i messicani del Necaxa, fuori dopo 11′: come si è fatto male – Il video

Di Giovanni Ruggiero
stefano argentino sara campanella omicidio
ATTUALITÀ

Stefano Argentino trovato morto in carcere, il 22enne era accusato dell’omicidio Sara Campanella

Di Giovanni Ruggiero