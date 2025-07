Stellantis perde 2,3 miliardi di euro nel primo semestre 2025. Filosa: «Anno difficile, ma ci sono graduali miglioramenti»

Le parole del neo amministratore delegato davanti ai conti definitivi dei primi sei mesi dell’anno: «Risolveremo ciò che non funziona in Stellantis, capitalizzando su tutto ciò che invece funziona». Ma i dazi peseranno per 1,5 miliardi di euro

Nel primo semestre 2025 le perdite nette di Stellantis ammontano a 2,3 miliardi di euro. Lo riferisce Stellantis, che oggi ha pubblicato i conti definitivi dei primi sei mesi dell’anno. Il 2025 secondo il nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa «si sta rivelando un anno caratterizzato da difficoltà, ma anche da graduali miglioramenti. Confrontando il primo semestre del 2025 con il secondo semestre del 2024, sono evidenti i segnali di progresso, sotto forma di migliori volumi, ricavi netti e Aoi, nonostante l’intensificarsi delle difficoltà esterne». «Il nostro nuovo Leadership Team, pur mantenendo un atteggiamento realista rispetto alle sfide che ci attendono, continuerà a prendere decisioni difficili ma necessarie per ripristinare una crescita redditizia e ottenere risultati significativamente migliori», ha aggiunto Filosa.

Stellantis e l’impatto dei dazi di circa 1,5 miliardi di euro

Stellantis stima un impatto netto dei dazi per il 2025 di circa 1,5 miliardi di euro, di cui 0,3 miliardi di euro sostenuti nel primo semestre del 2025. La società, inoltre, intende continuare a mantenere «un dialogo intenso con i responsabili politici competenti, proseguendo al contempo la pianificazione di scenari a lungo termine», si legge nella nota che accompagna i risultati.

«Filosa: Risolveremo ciò che non funziona, in arrivo fantastici prodotti»

«Le prime settimane come Ceo di Stellantis hanno riconfermato la mia ferma convinzione che risolveremo ciò che non funziona in Stellantis, capitalizzando su tutto ciò che invece funziona, partendo proprio dalla forza, dall’energia e dalle idee delle nostre persone, insieme ai fantastici nuovi prodotti che stiamo portando sul mercato», ha dichiarato il nuovo amministratore delegato. Filosa era stato selezionato all’unanimità dal Board come nuovo Ceo il 28 maggio scorso, tra candidati interni ed esterni, ed è stato individuato da uno Comitato Speciale del Consiglio guidato dal presidente John Elkann. Aveva poi ufficialmente assunto i poteri di amministratore delegato il 23 giugno, quando aveva annunciato la composizione del Leadership Team. L’assemblea straordinaria degli azionisti lo ha confermato il 18 luglio.

I 10 nuovi modelli

«Un’ondata di prodotti per un’ulteriore crescita», rilancia Stellantis nella sua nota sui conti del semestre. Sono in tutto 10 i nuovi modelli nel 2025, inclusi tre su piattaforma Stla Medium nel secondo semestre: Jeep Compass, Citroën C5 Aircross e Ds N. 8, che si aggiungono ai recenti lanci dei modelli Peugeot 3008, 5008 e Opel/Vauxhall Grandland basati su Stla Medium. Quattro nuovi modelli sono stati lanciati nel primo semestre: Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera, Ram ProMaster Cargo Bev, oltre ad aggiornamenti di prodotti come Ram 2500 e 3500 Heavy Duty, Citroën C4/C4X e Opel Mokka. I nuovi prodotti hanno contribuito – spiega Stellantis – a un aumento di 127 punti base della quota di mercato Ue30 rispetto al secondo semestre del 2024 e a un miglioramento significativo dei portafogli ordini in Nord America, che possono supportare le prestazioni future. Ram ha annunciato il ritorno del motore Hemi V-8 da 5,7 litri nel Ram 1500 del 2026. Nella seconda parte del 2025 arriveranno i primi pickup e la produzione della Jeep Cherokee ibrida e la Dodge Charger SixPack con motore a combustione interna (che non si producevano dal 2023). Al parco modelli si unisce anche la Charger Daytona a quattro porte. Peugeot invece punta alla nuova 208 Gti, che ha debuttata alla 24 Ore di Le Mans lo scorso giugno 2025. Infine arriva il pick-up Fiat Titano nel mercato argentino.