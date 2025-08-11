Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Caduta dal secondo piano di un hotel in piena notte, giallo a Cinisello Balsamo: «Un uomo la tratteneva, poi è scappato»

11 Agosto 2025 - 12:31 Ugo Milano
A parlare è un testimone, che sostiene di aver visto la scena davanti all'albergo a Nord di Milano. Come sta la donna caduta dal balcone

Un volo di quasi dieci metri nel cuore della notte. È la scena che un testimone racconta di aver visto attorno alle 4:30 di oggi, lunedì 11 agosto, in viale Marche, a Cinisello Balsamo, davanti all’hotel York, hinterland Nord di Milano. La vittima, una donna di 30 anni, sarebbe precipitata dal balcone del secondo piano mentre un uomo tentava di trattenerla. Il ragazzo è stato il primo fino a questo momento a fornire dettagli sulla vicenda. Ha riferito agli agenti di essersi trovato in prossimità dell’hotel proprio nell’istante in cui la donna è precipitata. Nella scena descritta dall’uomo, la donna non era da sola: la 30enne urlava e si dimenava aggrappandosi alla ringhiera del balcone del secondo piano, mentre un uomo tentava di trattenerla. Dopo l’impatto sulla rampa laterale di accesso ai box, l’uomo si sarebbe sceso per verificare le sue condizioni, quindi avrebbe scavalcato un cancello e fatto perdere le proprie tracce.

Come sta la donna caduta dal balcone dell’hotel

La donna, in condizioni gravissime e in pericolo di vita, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Cinisello Balsamo, che stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’hotel per chiarire la dinamica. Non è noto chi abbia allertato i soccorsi, ma al momento, le indagini sono in corso e tutte le ipotesi sono ancora aperte.

