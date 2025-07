Cade dal terrazzo a casa dei nonni, muore in ospedale un 13enne a Grossetto: da tre giorni era arrivato dall’Ucraina

Appena arrivato dall’Ucraina per sfuggire alla guerra, un 13enne è morto dopo essere caduto dal balcone della casa dei nonni a Grosseto. Inutili i soccorsi e il trasferimento al Meyer di Firenze. Si ipotizza una tragica caduta accidentale.

Era arrivato in Italia appena tre giorni fa per scappare lontano dalla guerra in Ucraina. Ma nella tarda serata di ieri, 7 luglio, è morto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo una caduta dal balcone al terzo piano della casa dei nonni a Grosseto. La vittima è un ragazzo ucraino di 13 anni. La sua famiglia, che è ancora bloccata in Ucraina, aveva fatto di tutto per metterlo al sicuro e portarlo nella stessa casa dove si trovava un altro suo cugino ucraino.

L’indagine della polizia sulla caduta

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, si è trattato di una caduta accidentale. Il ragazzino sarebbe precipitato nella notte tra venerdì e sabato dalla terrazza che affaccia sulla corte interna del condominio. A lanciare l’allarme è stato il cugino, poco più grande di lui. I due stavano giocando nella cameretta quando il 13enne si sarebbe allontanato per pochi istanti. Il cugino, non vedendolo rientrare, si è affacciato dal balcone e lo ha visto riverso a terra ai piedi del palazzo. Il ragazzo è stato trasportato prima all’ospedale Misericordia di Grosseto, poi trasferito d’urgenza al Meyer di Firenze, ritenuto più idoneo a trattare i traumi alla testa e le fratture multiple riportate nella caduta. Ma le sue condizioni erano già compromesse, per cui i medici, dopo una notte in terapia intensiva, ne hanno solo potuto constatare il decesso. Al momento non ci sarebbero elementi che facciano pensare a una caduta volontaria o a un eventuale coinvolgimento di altre persone. La pista più probabile resta quella dell’incidente domestico.