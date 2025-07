Bimbo di 3 anni cade dal balcone, ricoverato in terapia intensiva. Il caso nel Pistoiese: in casa c’erano i genitori

L'incidente a Casalguidi su cui indagano i carabinieri. Il bambino è caduto dal balcone al primo piano della casa di famiglia

Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere precipitato dal primo piano di un’abitazione a Casalguidi, frazione di Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 di oggi 21 luglio. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso. L’allarme al servizio di emergenza 118 è scattato alle 18.48. Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente l’automedica e un’ambulanza, seguiti dall’elisoccorso che è atterrato nel campo sportivo adiacente all’abitazione per consentire il trasporto rapido verso la struttura ospedaliera specializzata.

L’indagine dei carabinieri sul bambino caduto a Serravalle Pistoiese

Secondo le prime informazioni, al momento della caduta il bambino si trovava in casa insieme ai genitori. Sul caso indagano i carabinieri. Il bambino intanto è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Meyer.