Auto travolta da tir a Barberino, morta anche Silvana Visconti: la madre della piccola Summer era l’unica sopravvissuta all’incidente sull’A1

La donna è deceduta all'ospedale "Careggi", di Firenze. Nell’incidente hanno perso la vita la figlia, i genitori Mauro Visconti e Zoila Basulto e la sorella, tutti residenti in Piemonte, a Gravellona Toce.

Sale a cinque il bilancio del terribile incidente avvenuto sulla A1 martedì 15 luglio all’altezza di Barberino del Mugello. Non ce l’ha fatta neanche Silvana Visconti, la mamma della piccola Summer deceduta due giorni fa al Meyer di Firenze, l’unica che era sinora sopravvissuta allo schianto nella galleria di Base. Nell’incidente sono morti sul colpo i nonni Mauro Visconti, 69 anni e Zoila Basulto, 65, e la zia Stephany, 38, residenti in Piemonte, a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Giovedì 17 luglio, le equipe mediche, in collaborazione con i servizi sanitari regionali e il Tribunale, grazie all’autorizzazione del giudice tutelare, hanno avviato le procedure per la donazione degli organi della piccola di 5 anni. Un gesto definito «atto di generosità e speranza» dagli specialisti dell’ospedale pediatrico del capoluogo toscano.

La dinamica dell’incidente

Ancora sotto esame la dinamica dell’incidente. Alla guida della auto, una Fiat Panda, c’era la donna, Silvana Visconti, che – insieme alla famiglia – stava tornando a casa dopo le vacanze. In una galleria dell’Autostrada del Sole, il veicolo si è improvvisamente fermato, quando pochi secondi dopo è stata travolta da un camion. Le indagini della polizia di Bologna dovranno stabilir se l’auto abbia subito un guasto al motore o se si sia verificata una frenata repentina che ha attivato l’ABS, il sistema di sicurezza che impedisce il bloccaggio delle ruote durante una frenata improvvisata. Dai filmati si notano le doppie frecce lampeggianti, ma resta da chiarire se siano state accese manualmente dalla madre, che era alla guida, oppure se si siano attivate automaticamente.

L’esame esterno dei corpi e la consulenza tecnica sull’auto

La bambina era seduta sul sedile posteriore, al centro, tra il nonno e la zia, senza seggiolino. La madre e la nonna erano invece sedute davanti e avevano le cinture allacciate. La Panda, omologata per quattro persone, trasportava in realtà cinque persone, oltre al cane, trovato senza vita nel bagagliaio. L’urto è stato violentissimo: la parte posteriore della Panda si è accartocciata sotto il peso del tir. Il pm Sandro Cutrignelli, titolare delle indagini, scrive il Corriere della Sera, ha ritenuto chiara la dinamica dell’incidente e ha disposto solo l’esame esterno dei corpi. Sarà invece affidata una consulenza tecnica sull’auto per verificare eventuali malfunzionamenti meccanici o elettrici. Le indagini dovranno inoltre accertare la velocità della Panda prima dell’arresto improvviso e quella del tir al momento dell’impatto.

Foto copertina: ANSA / FACEBOOK | Silvana Visconti con la figlia Summer in una foto presa dal suo profilo Facebook