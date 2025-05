Contromano per 17 km in autostrada alle 3 di notte, revocata patente a un 84enne: «Non me ne sono accorto, andavo a una manifestazione»

L'auto dell'uomo è stata posta sotto fermo amministrativo. Il tribunale di Pordenone stabilirà la maxi multa, che potrebbe arrivare fino a 8mila euro

Sono le 3 di notte quando a Portogruaro, in provincia di Venezia, un’auto imbocca l’autostrada A28 per dirigersi verso una manifestazione. C’è solo un piccolo inconveniente: è in contromano. Prosegue così, imperterrito, in direzione completamente opposta rispetto al flusso del traffico per diciassette chilometri. Incontra perfino un’auto, che ci prova in tutti i modi a segnalare l’errore al conducente con i fari abbaglianti. Niente da fare. Finalmente la vettura accosta e si ferma al bordo della strada intorno alle 3.20, con l’intervento provvidenziale delle forze dell’ordine. A bordo un uomo 84enne: «Non mi sono accorto di nulla». E ha sostenuto che era alla guida per andare a una manifestazione.

La dura sanzione: patente revocata, multa e stop alla circolazione dell’auto

L’ora tarda della notte è un bacio della fortuna perché in quei diciassette chilometri G.T. non incontra che una sola macchina, quella che segnalerà il pericolo al 112. Scongiurati incidenti stradali o feriti, le forze dell’ordine hanno comunque dovuto prendere provvedimenti a carico dell’autista, vista la pericolosità dell’infrazione. Insomma: patente di guida revocata e macchina sotto fermo amministrativo per tre mesi. A cui si aggiungerà una maxi multa, tra i 2mila e gli 8mila euro, che verrà stabilita nei prossimi giorni dalla prefettura di Pordenone.