Finale Emilia, il comandante dei Vigili positivo all’alcoltest: multa e patente ritirata, ora rischia pure sanzioni disciplinari

Il fermo al posto di blocco di Cento lo scorso martedì: dopo il test gli agenti si sono resi conto di chi avevano di fronte

Nella mattinata di martedì 22 aprile, i carabinieri di Cento (Ferrara) si trovano sul ciglio della strada per effettuare alcuni controlli. Tra gli automobilisti fermati e sottoposti ad alcoltest ce n’è uno che risulta positivo, facendo scattare la multa e il ritiro della patente. Niente di particolarmente sorprendente, se non fosse per un dettaglio: l’uomo in questione, scrive il Corriere di Bologna, è Fabio Ferioli, comandante della polizia locale di Finale Emilia, in provincia di Modena.

La bevuta al bar e la patente ritirata

Ferioli è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri, che prima gli hanno chiesto i documenti e poi lo hanno sottoposto all’alcoltest. L’uomo, che non era in servizio ma indossava ancora la divisa, si era messo al volante pochi minuti prima, appena uscito da un bar. Quando viene fermato al posto di blocco, il suo tasso alcolemico è compreso tra gli 0,5 e gli 0,8 grammi per litro, portando i carabinieri a multare il poliziotto e ritirargli immediatamente la patente, con tanto di decurtazione di dieci punti.

Il rischio di un provvedimento disciplinare

Oltre alla sanzione amministrativa, Ferioli potrebbe rischiare un provvedimento disciplinare. Gli agenti della polizia locale sono infatti dipendenti pubblici a tutti gli effetti. Questo significa che sarà l’amministrazione comunale di Finale Emilia a decidere su eventuali altri azioni da intraprendere.

Foto copertina: ANSA/Giuseppe Lami | Un posto di blocco dei carabinieri al quartiere Eur di Roma