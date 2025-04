Roma, i caschi rubati nei motorini a noleggio Cooltra: centinaia di indagati e sette rinvii a giudizio per ricettazione

Tre accusati sono giovani tra i 19 e i 22 anni, gli altri dai 40 anni in su

Un’inchiesta avviata dalla procura di Roma ha portato a galla una rete di ricettazione che ha coinvolto centinaia di persone accusate di aver acquistato caschi rubati dalla società di noleggio di motorini elettrici Cooltra. Il furto massiccio di caschi in questione risale alla fine del 2023. Dopo che la società ha denunciato centinaia di episodi di appropriazione indebita, la procura ha chiesto il processo per sette dei coinvolti, accusati di ricettazione, reato che prevede una pena fino a otto anni di carcere. Tra gli indagati, figurano tre giovani tra i 19 e i 22 anni, e il resto sono tutti più adulti, dai 40 anni in su. La ricettazione è il reato di chi acquisisce beni di provenienza illecita, in questo caso caschi appartenenti alla Cooltra, consapevole della loro provenienza. Tre degli imputati hanno scelto di chiedere scusa e di risarcire il danno alla società, con una somma di 400 euro ciascuno. Scuse che hanno portato al ritiro della querela da parte di Cooltra, ma non ha messo fine alla loro posizione giuridica: pur avendo risarcito, non hanno ammesso di aver rubato i caschi.

Le indagini

Il caso rimane aperto per coloro che non hanno riconosciuto il reato. Inoltre, se la società ha ritirato la querela, il reato è anche procedibile d’ufficio. «Il mio assistito ha 20 anni e ha confessato e risarcito il danno. Cooltra ha ritiratola querela, ora attendo che anche la procura faccia un passo indietro», ha dichiarato il legale di uno degli accusati. La vicenda prende piede da una serie di denunce presentate dalla Cooltra dopo aver registrato una valanga di furti da parte di ignoti tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Molti dei bauletti dei motorini noleggiati venivano ritrovati vuoti, mentre i caschi risultavano scomparsi. Decisa a porre fine al fenomeno, la società aveva messo in campo un’operazione investigativa. Tramite il monitoraggio degli ultimi noleggi e il controllo sui social, è stato possibile individuare chi aveva preso i caschi e denunciarli. Un esempio emblematico è quello di un uomo che aveva postato una foto mentre indossava un casco Cooltra durante una discesa sugli sci.

Foto di copertina: social X