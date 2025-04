Romics, derubato lo youtuber Cicciogamer89: 20enne arrestato per un mazzo di carte da 1200 euro

Il ragazzo accusato di furto con destrezza ha allungato la mano verso lo stand e ha rubato il gioco prezioso

Lo youtuber Cicciogamer89, all’anagrafe Mirko Alessandrini, è stato vittima di un furto al Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games di Roma. Secondo quanto riportato da LaPresse, il 36enne è stato vittima del furto ieri pomeriggio quando gli è stato sottratto dallo stand un mazzo di carte da gioco da collezione del valore di 1.200 euro. Un ragazzi di 20 anni, Natalino diego, è stato arrestato dagli agenti della polizia con l’accusa di furto con destrezza. Si tratta di un reato aggravato che si verifica quando il ladro ruba un bene con abilità, astuzia o sveltezza, eludendo la vigilanza della vittima. Stando alla ricostruzione della polizia, il giovane è riuscito a rubato il mazzo allungando la mano dalle transenne.

Chi è Cicciogamer89

Cicciogamer, pseudonimo di Mirko Alessandrini, è uno youtuber e influencer nato a Roma nel 1989. Appassionato di videogiochi fin da giovane, apre il suo canale YouTube nel 2012, raggiungendo rapidamente il successo con gameplay di Minecraft e Slenderman. Nel 2016 ottiene il Golden Button per aver superato il milione di iscritti. Nel tempo diversifica i contenuti con vlog, ricette e una rubrica culinaria, In cucina con Ciccio. Documenta pubblicamente anche il suo percorso di dimagrimento, culminato in un intervento di chirurgia bariatrica nel 2017. Ha pubblicato un’autobiografia, un manuale su Fortnite, e diversi libri di cucina. Dal 2018 è attivo anche su Twitch e tra i suoi progetti recenti c’è il ricettario I burger di Ciccio.