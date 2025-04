Colpisce un ciclista sorpassando la coda col Suv, poi scende e lo prende a schiaffi. La polizia indaga sullo scontro

Dopo il sorpasso azzardato, il conducente alla guida dell'auto ha urtato l'uomo in bici su un tratto di strada in cui il traffico era rallentato dai lavori in corso

Il traffico automobilistico era rallentato da alcuni lavori stradali quando un 66enne a bordo di un Suv beige ha deciso di effettuare un rischio sorpasso in un tratto di strada delimitato dalla linea di mezzeria continua. Nel farlo ha colpito con la sua auto un uomo che percorreva lo stesso tratto di strada in bici da corsa, ferendolo, fortunatamente in maniera non grave. In seguito alla tragedia sfiorata i due hanno iniziato una discussione nel corso della quale il conducente dell’auto ha preso a schiaffi il ciclista. La vicenda si è verificata sulla strada H13 tra Rothenbrunnen e Thusis in direzione di quest’ultima, nel Canton Grigioni, in Svizzera, nei pressi di Tignez, intorno alle 14.30 del 9 aprile.

Le ferite e l’appello della polizia

L’uomo in bici, un 46enne si è poi fatto medicare le ferite dal proprio medico di famiglia, sia quelle provocate dall’urto con il veicolo, sia per il colpo ricevuto durante l’aggressione. La Polizia cantonale dei Grigioni ha lanciato un appello ai testimoni: si cercano in particolare gli automobilisti che si trovavano dietro al SUV e che potrebbero aver assistito all’incidente. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare il posto di polizia stradale Nord al numero 081 257 75 80.