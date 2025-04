Bologna, furgone investe un cantiere in tangenziale: un operaio morto, due feriti

È accaduto all’alba fra le uscite 3 Ramo verde e 4 Triumvirato in direzione dell’A14. La circolazione è ripresa alle 8 a una sola corsia

Un camioncino ha investito e ucciso un operaio, che stava lavorando sulla tangenziale di Bologna per rimuovere un cantiere allestito durante la notte. Altri due uomini sono rimasti feriti. È accaduto all’alba, intorno alle 5.45, nel tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triumvirati, in direzione A14 Bologna-Taranto. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, gli investigatori della Polizia Stradale stanno ancora compiendo approfondimenti: «Dalle prime ricostruzioni risulta che un furgone ha investito un operaio di una ditta esterna che ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite», si legge in un comunicato.

La situazione sulla tangenziale

Lo svicolo è stato momentaneamente chiuso, per poi riaprire intorno alle 8. Attualmente, fa sapere Autostrade, si transita su una sola corsia e si registrano code in direzione della A14. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i soccorsi sanitari e meccanici e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

In aggiornamento