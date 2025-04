Milano, 29enne investita e uccisa da una moto: attraversava la strada vicino alla Bocconi. Ferito il motociclista

Ricoverato anche il 28enne alla guida della moto. Si troverebbe in gravi condizioni. Secondo le prime ipotesi, viaggiava a velocità molto elevata

Una donna di 29 anni è morta nella mattinata di martedì 8 aprile a Milano, dopo essere stata travolta da una motocicletta guidata da un 28enne mentre attraversava la strada all’angolo tra via Bazzi e viale Tibaldi, vicino all’Università Bocconi. Sul posto sono arrivati polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare la ragazza che era in arresto cardiaco e trasportarla all’ospedale Niguarda, ma per i medici non c’è stato nulla da fare. Anche il motociclista, che secondo le prime informazioni viaggiava a velocità elevata, è caduto a terra ed è stato trasportato al Policlinico, in condizioni non gravi con traumi a gamba e braccio.

L’incidente

L’incidente è avvenuto alle 8.20 e sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale. Secondo le prime informazioni sembra che la ragazza abbia attraversato la strada in corrispondenza della corsia preferenziale, scrive il Corriere della Sera. In quel momento stava arrivando la moto guidata dal ventottenne. Secondo il suo racconto, ancora tutto da verificare dagli inquirenti, la giovane avrebbe attraversato la strada all’improvviso all’altezza dell’incrocio e il motociclista ha spiegato di non essere riuscito a evitare l’impatto.