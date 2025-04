Frosinone, schianto sulla A1 tra due camion e tre auto: diversi feriti. Autostrada chiusa in direzione Roma, oltre 6 chilometri di coda

Per chi viaggia verso la capitale, è obbligatoria l'uscita a Ferentino. Alcune persone coinvolte sono state trasportate con l'elisoccorso

Grave incidente sulla autostrada A1 Milano-Napoli, nella zona tra Roma e Frosinone. Due camion e tre automobili si sono scontrate: vetri rotti, carrozzerie sfasciate e fortunatamente – secondo quanto si apprende finora – nessun ferito grave. Immediato l’intervento dei soccorsi, anche con un elicottero, che hanno trasportato immediatamente tutte le persone coinvolte in ospedale. Il tratto tra i caselli di Ferentino e Colleferro è al momento chiuso alla circolazione per chi viaggia verso Roma.

L’autostrada chiusa e il traffico intenso: oltre 10 chilometri di coda

La chiusura di un tratto autostradale ha causato intenso traffico lungo la A1 in entrambe le direzioni. Per chi si muove verso nord, dove la fila ha raggiunto i 4 chilometri di lunghezza, è obbligatoria l’uscita a Ferentino. Verso sud, invece, si sono sviluppati 6 chilometri di coda per curiosi.