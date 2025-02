Roma, 19enne travolta e uccisa da un’auto fuori dal centro commerciale

L'incidente su via Laurentina intorno alle 13 di martedì. Il conducente, un pensionato romano 72enne, si è già sottoposto ai test per alcol e droga

Una ragazza 19enne è stata investita e uccisa da un’auto su via Laurentina, a Roma, poco dopo le 13 di oggi, martedì 25 febbraio. Inutile l’intervento dell’ambulanza e di un’auto medica del 118: la vittima, Daniela G., è morta ancora prima del trasferimento in ospedale. Alla guida del mezzo un pensionato romano di 72 anni, che si sarebbe immediatamente fermato a soccorrerla. È ancora in corso il sopralluogo della Polizia locale per tentare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si tratta della diciottesima vittima della strada da inizio dell’anno a Roma e provincia.

Le indagini in corso e i test sul conducente

La strada, di fronte al centro commerciale Maximo, è attualmente chiusa al traffico per permettere agli inquirenti di condurre le indagini. La Mercedes, sotto cui il corpo della giovane era rimasto incastrato, è stata sequestrata. Il conducente invece è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio dove si è sottoposto ai test per verificare l’eventuale presenza di alcol e droga nel suo sangue. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisiti i filmati di alcune telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona.