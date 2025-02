Frontale nel Bresciano, 27enne arrestato per omicidio stradale. Non aveva mai avuto la patente e guidava sotto effetto della cocaina

A perdere la vita Marco Contessi, 39enne e padre di tre figli

Non aveva mai avuto la patente. E guidava, sotto l’effetto della cocaina. Un 27enne è stato arrestato dopo aver fatto un frontale a Marone, nel bresciano, uccidendo un 39enne padre di tre figli che viaggiava nella corsia opposta. L’uomo, un milanese, è in carcere. Viaggiava a bordo di una Lancia Y, quando ha effettuato un sorpasso azzardato in galleria, superando un furgoncino (illeso) e scontrandosi con una Renault Clio, dove a bordo c’era Marco Contessi, manager alla Bv-Tech di Milano. La sua famiglia, originaria di Breno, era già stata colpita da un grave lutto: il fratello Aldo era morto un incidente stradale in moto 20 anni fa.

