La storia di Gloria: «Voleva morire col suicidio assistito, ma i ritardi della sanità gliel’hanno impedito»

L'Associazione Luca Coscioni denuncia un percorso durato mesi e conclusosi con l'esito che Gloria voleva di meno: le cure palliative prima della morte

Non è stata la morte che voleva quella di Gloria, affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) che le ha inesorabilmente tolto il respiro. Non voleva arrivare a questo punto la 70enne toscana. Aveva chiesto di accedere al suicidio assistito e di poterlo ottenere prima di dover essere sottoposta a sedazione palliativa. Voleva essere lucida fino alla fine, come lo è sempre stata nel corso della sua vita. A impedirglielo, secondo la denuncia dell’Associazione Luca Coscioni, che da anni si batte per le questioni legate al fine vita, sono stati i ritardi della sanità toscana.

Le richieste di suicidio assistito di Gloria e i ritardi della regione

Gloria aveva chiesto il suicidio assistito nel febbraio 2024, così da poter ottenere i farmaci letali tramite l’ospedale per poi somministrarseli. Una pratica che – ricorda l’associazione – in Italia è garantita dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale. La richiesta di Gloria, dopo aver ricevuto il via libera dalla commissione medica multidisciplinare della Asl Toscana centro nel marzo 2024, era stata bloccata perché nella relazione finale mancavano le indicazioni su farmaco, dosaggio e metodo di autosomministrazione. Dopo innumerevoli diffide, scrive ancora l’associazione, la procedura burocratica era stata completata, ma i farmaci non erano mai arrivati.

Le ultime ore e la battaglia per il diritto a scegliere

Negli ultimi giorni, le condizioni della donna erano peggiorate. Venerdì pomeriggio aveva iniziato la sedazione palliativa, nonostante il desiderio di rimanere lucida fino alla fine. La sua morte è avvenuta alla vigilia della discussione in Consiglio regionale della Toscana di una proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito su cui ora l’associazione pone l’attenzione.

