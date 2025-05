Mamma scappa dal ristorante senza pagare, si schianta in auto e abbandona il figlio: «La patente era scaduta»

Una donna inglese, residente a Lecce, ha tentato la fuga dopo aver lasciato un ristorante senza saldare il conto. Lo schianto sul lungomare di San Cataldo, poi la fuga a piedi nei campi. Qui le forze dell'ordine l'hanno fermata

Il conto non saldato e la fuga rocambolesca in auto, senza assicurazione e senza patente. Poi l’incidente e la corsa disperata tra i campi, abbandonando dietro anche il figlio. Una donna di 48 anni, originaria del Regno Unito ma residente a Lecce, è stata denunciata a San Cataldo, località sulla costa pugliese. Dopo aver consumato un pasto in un ristorante della cittadina, si sarebbe infatti alzata insieme al figlio e si sarebbe dileguata senza dare nell’occhio e senza pagare la consumazione. Quando gli inservienti del locale se ne sono accorti, si sono messi alle calcagna. Prima a piedi e poi, imitando la donna, in auto.

L’inseguimento sul lungomare, la fuga a piedi e la patente scaduta

Il lungomare di San Cataldo si è così trasformato nel teatro di un inseguimento ad alta velocità, interrotto solo con lo scontro tra le due vetture all’altezza di un vivaio. La donna non si è data per vinta e, lasciando in macchina il figlio e i documenti, ha iniziato a scappare di corsa attraverso i campi. Qui è stata raggiunta e fermata dalle forze dell’ordine. Secondo i primi controlli degli agenti, l’auto non aveva l’assicurazione in regola e la patente della 48enne era scaduta da tempo.