Si finge un carabiniere, ma si scontra contro quelli veri. La fuga in centro a Milano: la mossa disperata quando è stato scoperto

È accaduto a pochi passi dal castello Sforzesco, dove un giovane campano di 22 anni aveva sottratto a un 84enne ori per un valore di circa 12mila euro. Poi la fuga e lo scherzo del destino

Si era finto un carabiniere rubando oro e gioielli in casa di un anziano, ma durante la fuga è finito proprio contro due militari. È successo nel pieno centro di Milano, in foro Bonaparte. A essere fermato un 22enne campano, su cui le forze dell’ordine hanno trovato preziosi per un valore complessivo di 12mila euro.

Il furto con l’inganno e lo scherzo del destino

Un colpo di sfortuna per il ladro, di fortuna per i carabinieri. Il giovane era riuscito a intrufolarsi nell’appartamento di un 84enne milanese fingendosi proprio un militare dell’Arma. Qui aveva convinto la sua vittima a prendere tutti gli oggetti in oro presenti nella abitazione e li aveva nascosti nel suo borsello. Si era poi precipitato giù dalle scale e in strada, tentando di allontanarsi il più possibile e scamparla. Nella fretta, forse per uno scherzo del destino, è finito addosso a due carabinieri, quelli sì veri Quando se nìè accorto, il truffatore ha provato l’ultima carta disperata: ha spinto via i due militari e ha cercato di scappare. Inutile però visto che ormai i due veri carabinieri sono riusciti facilmente a riprenderlo e arrestarlo. Con tanto di bottino restituito all’84enne che aveva derubato.