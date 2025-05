Caso Emanuela Orlandi, indagato blogger ciociaro. I post su una testimone oculare che vide la ragazza nel 1983

Le rilevazioni, secondo il 50enne fattegli da una fonte che ha reso anonima, sono state fatte su un gruppo che si occupa del caso della giovane cittadina del Vaticano. Sulla vicenda, con tanto di perquisizione in casa, è intervenuta la Procura della Repubblica di Roma, direzione distrettuale antimafia

Un blogger italiano risulta indagato per aver pubblicato alcuni post sul caso Emanuela Orlandi su una pagina Facebook dedicata proprio ad Emanuela. Il reato su cui vuole fare chiarezza la Procura della Repubblica di Roma, direzione distrettuale antimafia, è quello di favoreggiamento. L’interesse degli inquirenti è partito dopo la pubblicazione di alcuni post del 50enne, ciociaro. La notizia di queste indagini è stata rilanciata dal fratello di Emanuela, Pietro Orlandi. Nei giorni scorsi gli investigatori hanno proceduto ad una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, in provincia di Frosinone, sequestrando anche il suo personal computer.

Il post del blogger su Emanuela Orlandi e la testimone oculare del 1983

Secondo la Procura di Roma l’uomo avrebbe nascosto alla magistratura queste alcune importanti informazioni arrivate da una presunta testimone oculare. La difesa ha chiesto un interrogatorio di garanzia davanti al Pm per chiarire la posizione del blogger che da due anni si stava occupando della vicenda Orlandi. Secondo l’avvocato Luigi Tozzi, che segue il blogger, il suo assistito è estraneo ai fatti. Ma cosa aveva scritto nel gruppo “Vogliamo la verità su Emanuela Orlandi”? Secondo quanto riporta la testata La Ciociaria sono due i post attenzionati che riportano il raccontano di una presunta testimone oculare che avrebbe riconosciuto la ragazza nel 1983. Testimone di cui il blogger avrebbe citato soltanto le iniziali. Rivelazioni, forti che non potevano passare inosservate in Procura, con il caso, riaperto due anni fa, sulla 15enne cittadina vaticana che scomparve nel nulla il 22 giugno del 1983. secondo la fonte i fatti da lei raccontati risalirebbero proprio al 1983. Attualmente sono tre le inchieste aperte sulla ragazza: nel 2023 sono state riaperte le indagini dalla Procura di Roma e per la prima volta anche in Vaticano. Nel 2024 si è aggiunta anche la commissione bicamerale d’inchiesta, con l’interesse dei parlamentari sul caso.