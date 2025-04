Emanuela Orlandi in tv un mese prima della scomparsa, dagli archivi Rai rispunta l’ospitata della 15enne con la classe – Il video

Il 20 maggio 1983 Orlandi fu ospite di "Tandem" su Rai 2 coi compagni della IIB del Convitto. Il filmato ritrovato sarà trasmesso stasera nel nuovo programma di Antonino Monteleone

Jeans blu, camicia bianca, gilet leggero celeste. È il 20 maggio 1983 e, nella sedia proprio accanto alla conduttrice Rau Paola Tanziani, è seduta Emanuela Orlandi. Un mese più tardi, il 23 giugno, la 15enne scomparirà per sempre: da quel momento nessuno, ufficialmente, l’ha più vista. Dagli archivi della tv di Stato riemerge ora lo spezzone di quell’allegra comparsata: la trasmissione si chiamava Tandem, andava in onda su Rai2 e la giovane Orlando vi aveva partecipato con la sua classe. A ritrovare il frammento è stata la redazione di Linea di Confine, il nuovo programma condotto da Antonino Monteleone che stasera, alle ore 23.25 su Rai2, trasmetterà uno speciale dedicato proprio al caso Emanuela Orlandi.

Il video recuperato e la comparsa di Emanuela Orlandi in tv

«Siamo come sempre allo studio 7 di Roma. Vi presento subito la classe: la IIB del Liceo Scientifico del Convitto nazionale»: queste le parole con cui Paola Tanziani esordisce. Accanto a lei, sorridente e un po’ spaesata di fronte alle telecamere, è seduta proprio Emanuela Orlandi. Le immagini di archivio la mostrano anche in piedi, che si sistema i capelli: «Sembra allegra e tranquilla, proprio come una ragazza di 15 anni dovrebbe essere», dice Monteleone commentando le immagini in un’anteprima del programma per i social.

La scomparsa di Emanuela Orlandi: la telefonata a casa, l’incontro con le compagne e l’offerta di lavoro da 375mila lire

Un mese dopo quella fugace apparizione in tv, la vita di quella ragazza sarebbe stata spezzata per sempre. Sono circa le 16 del 23 giugno 1983 quando Emanuela esce dalla sua casa nel Vaticano: gli Orlandi sono tra i pochissimi residenti non ecclesiastici dello Stato. Si dirige verso la Accademia di Musica Tommaso Ludovico da Victoria, nel palazzo di Sant’Apollinare, dove alcuni pomeriggi a settimana frequentava lezioni di pianoforte, flauto e canto. Intorno alle 19 da un telefono pubblico chiama casa, parla con la sorella Federica. «Voleva parlare con me, diceva che all’ingresso da scuola aveva incontrato una persona che era un rappresentante dell’Avon (azienda di cosmetici, ndr)», racconta la sorella in un altro video d’archivio recuperato per la puntata di Linea di Confine. «Le avevano offerto un lavoro per 375mila lire. A me la cosa mi sembrò eccessiva, infatti glielo dissi, perché per una giornata di lavoro era veramente troppo». Emanuela ha appuntamento con le sue amiche: «Mi disse se doveva prendere l’autobus oppure andare all’appuntamento. Io le dissi: “Beh, fai un po’ tu”». Lei aspetta le sue compagne, insieme vanno verso la fermata della linea 70 in corso Rinascimento. Emanuela Orlandi è indecisa. Poi, da quel momento, scompare nel nulla. Da 42 anni non se ne sa più nulla.