Gallipoli, bambino di 7 anni cade in piscina e rischia di annegare: è ricoverato in condizioni gravissime

L'episodio è avvenuto nel parco acquatico Acquasplash di Rivabella, una zona molto frequentata dai turisti

Un bambino di sette anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Dalle prime ricostruzioni, pare che il piccolo si trovasse insieme ai genitori. A un certo punto, per cause ancora da accertare, è finito in una parte della piscina con l’acqua alta. Sarebbe stato il padre il primo ad accorgersi che il figlio galleggiava in acqua privo di sensi.

L’intervento dei bagnini e il trasferimento in ospedale

I bagnini sono intervenuti e hanno eseguito le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118 e della polizia. Al momento, il bimbo è ricoverato a Gallipoli dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. L’episodio è avvenuto nel parco acquatico Acquasplash, a Rivabella, una zona molto frequentata dai turisti.