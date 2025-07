«Perché lo hai vestito da femmina?», la risposta del laziale Pedro agli insulti contro il figlio: la scelta sul post che ammutolisce gli hater

Il post del calciatore della Lazio per celebrare il compleanno del figlio Marc è stato sommerso di insulti omofobi per l'abbigliamento del bambino. La reazione del calciatore contro gli hater

Doveva essere un momento di gioia familiare, si è trasformato in un caso mediatico. Il calciatore della Lazio Pedro Rodríguez, 37 anni, ha pubblicato su Instagram una foto per festeggiare l’ottavo compleanno del figlio Marc, ma si è trovato al centro di una bufera social fatta di commenti sessisti e omofobi. Nello scatto, condiviso dal parco acquatico Siam Park di Tenerife, Pedro appare sorridente accanto alla compagna Patricia e al figlio Marc, che indossa una tiara scintillante e un vestito a spalline, in una festa a tema Lillo e Stich. Ma anziché raccogliere auguri e affetto, il post è stato sommerso da insulti e commenti carichi di odio, principalmente provenienti da account spagnoli: «Chi diavolo veste un maschio da femmina?», «Maschio o femmina??», «Riprenditi tuo figlio prima che sia troppo tardi» e alcune eloquenti emoji del vomito.

La solidarietà a Pedro: «Se il tuo bambino è felice cosa importa alla gente»

L’ex calciatore del Barcellona attualmente in forza alla Lazio, pur non rilasciando alcuna dichiarazione in merito ha comunque lanciato un segnale. Ha deciso, infatti, di non rimuovere il post dal suo profilo, ma si è limitato a disattivare i commenti. Un gesto che ha raccolto numerose manifestazioni di solidarietà, soprattutto da chi ha voluto sottolineare la fermezza di Pedro nel rispettare la scelta del figlio e non cedere alla pressione. «Sei un padre eccezionale», «Se il tuo bambino è felice cosa importa alla gente», «Quanto è bello quando lasciamo alle spalle dogmi e costrutti culturali per concentrarci sull’essenziale: crescere figli che siano, prima di tutto, esseri umani felici», questi sono solo alcuni dei commenti che hanno inondato il post del calciatore per dimostrare il loro supporto.

Il supporto da parte di Gaynet

Il supporto a Pedro e alla sua famiglia è arrivato anche da parte di Gaynet, un’associazione per il giornalismo e l’attivismo Lgbtiq+: «Ringrazio di cuore Pedro per aver fatto felice il proprio figlio anche a costo di scontrarsi con i pregiudizi e l’odio degli adulti. Mi piacerebbe invitarlo alle iniziative di formazione che abbiamo in programma sull’inclusione nel calcio con l’Odg Lazio e la Lega

Dilettanti» ha scritto in una nota il presidente Rosario Coco.