L’ex falconiere della Lazio sbarca su OnlyFans: «Vi mostrerò come funziona una protesi peniena». L’annuncio di Juan Bernabè nudo su Instagram

L'ex falconiere era stato licenziato dalla squadra dopo aver diffuso delle foto hot su Instagram

Sarà un canale a metà tra il documentaristico e il pornografico. L’ex falconiere della Lazio Juan Bernabè è di nuovo al centro delle polemiche dopo che ha annunciato sui social di aver aperto un profilo su OnlyFans dove mostrerà al pubblico come funziona la sua protesi peniena. L’intervento gli era costato il licenziamento, dopo che l’uomo aveva postato online delle fotografie del risultato. La Lazio, squadra nella quale da anni lavorava come falconiere, aveva considerato i contenuti eccessivamente scabrosi.

Il canale Onlyfans di Bernabé

Probabilmente, era solo questione di tempo. Prima di annunciare il proprio approdo su Onlyfans, infatti, Juan Bernabè si è mostrato nudo diverse volte sul proprio profilo Instagram. A quanto pare, però, l’apertura di un canale sulla piattaforma che permette di condividere con i propri abbonati contenuti esclusivi (molto spesso a sfondo sessuale) avrebbe scopi didattici. «Su OnlyFans mi vedrete completamente nudo – ha spiegato Bernabè, come riporta il Corriere -. Vi mostrerò come funziona una protesi peniena. Per me la nudità è normalità, non ci sta niente di male in quello che faccio. Voglio che tutti sappiano come funziona una protesi del genere. C’è molta curiosità, quindi parlerò del pre e del post operazione e della disfunzione erettile. Fatte un passo avanti e tornate alla giovinezza sessuale».

Il licenziamento dalla Lazio

Non è la prima volta che l’ex falconiere fa parlare di sé. A gennaio 2025 la Lazio, squadra per cui ha lavorato per anni facendo volare l’aquila Olimpia nella gare casalinghe dei biancocelesti, ha risolto il suo contratto. La decisione è stata presa dalla società di Claudio Lotito dopo che il 56enne aveva condiviso sui social le immagini dei risultati dell’intervento al pene a cui si è sottoposto. L’uomo, che ha due figli, già in passato era stato sospeso dopo esser stato sorpreso a inneggiare a Mussolini mentre faceva il saluto romano. Circa 30 anni fa aveva perso un testicolo dopo un incidente e pur affermando di non aver avuto problemi sessuali, si era voluto far impiantare una protesi peniena per superare un problema di vascolarizzazione.