Passa davanti ai tifosi e non resiste, il falconiere della Lazio all’Olimpico fa il braccio teso al grido di: «Duce, Duce…» – Il video

Alla società in tanti sui social ora chiedono spiegazioni e provvedimenti per l’addestratore spagnolo

Sulle simpatie politiche dell’aquila Olympia non è dato sapere, ma quelle del suo addestratore, Juan Bernabé, ora sembrano abbastanza chiare. Almeno da quel che viene mostrato in un brevissimo video che ha cominciato a circolare su Twitter dopo Lazio-Inter di sabato 16 ottobre. Prima dell’inizio della partita, l’addestratore spagnolo della mascotte laziale è passato davanti a un gruppo di tifosi sugli spalti dell’Olimpico, quando questi sono partiti con il coro: «Duce, Duce…». Bernabé non deve aver resistito, così si è fermato con Olympia sul braccio sinistro, mentre quello destro è scattato teso in aria, sempre al grido di: «Duce, Duce…». Una scena che ha colto di sorpresa gli stessi tifosi, tant’è che uno commenta: «Non ci credo…». E ora sui social sono diversi a chiedere spiegazioni alla Lazio, a cui chiedono: «Niente da dire?». Per il momento sembra di no.

