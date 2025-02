Juan Bernabé ancora barricato a Formello, Lotito disperato per l’ex falconiere della Lazio: «Problema serio: non se ne vuole andare»

A più di un mese dal licenziamento, Juan Bernabé non ha ancora lasciato il suo alloggio nel centro sportivo del club biancoceleste

È passato più di un mese da quando Juan Bernabé è stato licenziato in tronco dalla Lazio, ma l’ex falconiere del club biancoceleste è ancora barricato nel suo alloggio del centro sportivo di Formello. La conferma arriva direttamente dal presidente Claudio Lotito, che parlando con alcuni giornalisti dice: «È un problema serio, perché ora si è asserragliato là dentro e non vuole uscire. Stiamo attivando tutte le azioni di carattere legale per far sì che ciò accada, perché quello che è successo è vergognoso». Peraltro, fa notare il proprietario della Lazio, non è la prima volta che Bernabé si rende protagonista di una vicenda di questo tipo. «È una cosa che lui già aveva fatto col Benfica ed è stato cacciato. Corsi e ricorsi della storia…», spiega Lotito.

Le foto sui social e il licenziamento

Il falconiere della Lazio Juan Bernabé è stato licenziato in tronco lo scorso gennaio dopo che aveva postato sui social un’immagine delle sue parti intime dopo un’operazione chirurgica al pene, aggiungendo anche alcune frasi sulle sue abitudini sessuali e su Benito Mussolini. Immediata la reazione della società, che in un comunicato si disse «allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del signor Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate». Assieme a Bernabé, la Lazio ha licenziato di fatto anche Olympia, l’aquila simbolo dei tifosi biancocelesti che viene fatta volare nello stadio Olimpico davanti al pubblico di casa e che appartiene proprio a Bernabé.

Le barricate del falconiere a Formello

Sebbene sia passato oltre un mese dal suo licenziamento, l’ex falconiere della Lazio resta barricato nel suo alloggio del centro sportivo di Formello. Il 56enne spagnolo ha presentato un certificato medico che lo renderebbe di fatto «intrasferibile» a causa del decorso post operatorio. Non è chiaro se ci sia ancora un certificato medico valido in corso, ma Bernabé è ancora Formello. «Sono stato trattato come un criminale, ma io resterò qui fino a quando la legge lo permetterà», ha detto Bernabé nei giorni scorsi minacciando di voler denunciare la Lazio. Nel frattempo, il falconiere ha ripreso a lavorare e ha iniziato a far volare la sua Olympia nell’impianto sportivo della Folgore Caratese, la squadra di Michele Criscitiello.