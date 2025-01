Juan Bernabé ritorna su Instagram e si veste da gladiatore: «Non mollo mai, forza Lazio». Lunedì lo sfratto da Formello? – Il video

Il falconiere licenziato continua a non lasciare la sua stanza al Training Center. E ora la società bianco celeste sta cercando una soluzione, anche se Lotito non ne vuole sapere

Ha iniziato l’anno nel peggiore dei modi, ma l’ex falconiere della Lazio, Juan Bernabé, sa come farsi ricordare. Dopo il licenziamento per aver sponsorizzato la sua protesi al pene è tornato su Instagram, in un video in cui cita Roosevelt e poi è vestito da gladiatore con daga e casco. «Forza Lazio», esclama. Specificando che non molla. Il falconiere si è barricato a Formello, presentando un certificato medico. Il presidente della Lazio Claudio Lotito sostiene che «occupa abusivamente una stanza». E la occuperà, in base al certificato medico, data la convalescenza post operazione, fino a lunedì. Bernabé, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in giornata ha parlato con altri dirigenti biancocelesti e si è detto disposto a lasciare Olympia a disposizione della squadra. Un gesto distensivo ma Lotito, impegnato in Senato, non ne vuole sapere. Non l’ha manco incontrato. Insomma, la battaglia continua.