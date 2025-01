Sinner batte Giron e vola agli ottavi, avanti anche Sonego. Australian Open finiti per Musetti e Paolini

Il numero uno al mondo batte senza particolari affanni l'americano al terzo turno degli Australian Open. Esordio vinvente anche per il doppio misto azzurro con la coppia Errani-Vavassori

Jannik Sinner ha battuto l’americano Giron al terzo turno degli Australian Open. Il numero uno al mondo ha battuto l’avversario numero 46 in tre set (6-3, 6-4, 6-2) e raggiunge ora gli ottavi

Gli altri italiani agli Australian Open

Tra gli altri italiani ancora in corsa nel torneo sorride Sonego, che vola agli ottavi dopo aver battuto l’ungherese Fabian Marozsan in quattro set con il punteggio di 6-7 7-6 6-1 6-2 3 ore e 16 minuti di gioco. Agli ottavi Sonego sfiderà lo statunitense Learner Tien che ha battuto a sua volta il francese Corentin Moutet 7-6 6-3 6-3. Esordio vincente per il doppio misto azzurro formato da Sara Errani e Andrea Vavassori agli Australian Open. La coppia azzurra ha battuto 6-3 6-4 quella australiana formata da Destanee Aiava e Omar Jasika. Al secondo turno gli azzurri affronteranno il doppio misto britannico Olivia Nicholls e Henry Patten.

Eliminato al terzo turno invece Musetti, battuto in quattro set dallo statunitense Ben Shelton che si è imposto col punteggio di 6-3 3-6 6-4 7-6. Gli Australian Open finiscono anche per Jasmine Paolini, eliminata dall’ucraina Elina Svitolina che si è imposta, in rimonta, con il punteggio 2-6 6-4 6-0.