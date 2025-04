Shaquille O’Neal lascia lo studio e corre in bagno: l’«incidente» dell’ex campione Nba in diretta tv – Il video

Gli altri ospiti della trasmissione lo prendono in giro: «Sarà colpa dell'olio d'oliva che ti sei bevuto»

Piccolo fuoriprogramma per Shaquille O’Neal durante una diretta televisiva. L’ex leggenda del basket, che oggi fa l’opinionista tv, ha dovuto lasciare la trasmissione Inside the Nba e correre in bagno. Mentre Kenny Smith, un altro opinionista ed ex cestista, stava analizzando i risultati delle ultime partite dei playoff, Shaq si è alzato in piedi e ha iniziato a correre fuori dall’inquadratura.

Il siparietto in diretta tv

Gli altri ospiti dello studio non sono riusciti a trattenere le risate e hanno passato i minuti successivi, praticamente fino al ritorno dello stesso O’Neal proprio a ridere dell’episodio. «Cosa succede?», ha chiesto a un certo punto l’ex leggenda Nba, Charles Barkley, quando ha visto Shaq alzarsi dalla sedia. «Continua a parlare, Chuck», ha risposto O’Neal, cercando di non attirare troppo l’attenzione. «Ma siamo in tv», gli rispondono dallo studio. Smith prova a buttarla sul ridere e gli urla: «È l’olio d’oliva che hai bevuto».