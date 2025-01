Australian Open, Sinner stecca il primo set ma supera Schoolkate. Berrettini out, Sonego elimina il prodigio 18enne Fonseca

Il tennista italiano si qualifica al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Giron

Agli Australian Open 2025 Jannik Sinner ha vinto il match contro Tristan Schoolkate che, forte del pubblico di casa, è riuscito a strappare al tennista italiano il primo set. Poi è arrivata la reazione del numero 1 al mondo, e l’incontro si è chiuso in quattro set con il punteggio 4-6, 6-4, 6-1, 6-3. Per superare il secondo turno e accedere al terzo, dove affronterà lo statunitense Marcos Giron, vincitore sull’argentino Tomas Etcheverry, Sinner ha dovuto combattere sul cemento di Melbourne Park per due ore e mezzo, contro l’australiano ammesso al torneo con una wild card. Per Sinner si tratta della 16esima vittoria di fila, tra 2024 e 2025, mentre si interrompe la striscia di set consecutivi vinti (29), grazie all’intraprendenza del rivale. L’ultimo set ceduto dall’altoatesino era stato al Masters 1000 di Shanghai, il 6 ottobre 2024 nella sfida con Etcheverry. Sinner ha raggiunto così per la quarta volta in carriera il terzo turno a Melbourne, dove l’anno scorso ha vinto il suo primo titolo in uno slam, seguito poi dall’Us Open.

Australian Open 2025: Berrettini ko, Sonego elimina Fonseca

Nulla da fare invece per Matteo Berrettini, che non è riuscito a superare l’ostacolo Holger Rune. Il numero 13 al mondo è riuscito a battere il tennista romano, che lo ha impegnato per 3 ore e 26 minuti. Il match si è concluso con il punteggio di 6-7, 6-2, 3-6, 6-7. Buone notizie invece dall’altro italiano in campo. Lorenzo Sonego ha eliminato uno degli astri nascenti del tennis mondiale, il portoghese Joao Fonseca. Il 18enne, vincitore delle Next Gen Finals 2024, era riuscito a liquidare il numero 9 al mondo Andrey Rublev, una vittoria di prestigio per un tennista considerato un prodigio di velocità e tecnica nonostante la sua giovane età. Sonego è riuscito a imporsi in 5 set al termine di un match combattutissimo, 3 ore e 41 minuti conclusisi sul 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3. Ora il torinese affronterà l’ungherese Fabian Marozsan, che ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe.