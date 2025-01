Jannik Sinner, il giudizio del Tas a metà aprile sul caso doping: chi lo difende, che cosa rischia

Definite le date per il giudizio sul caso della pomata steroidea usata dall'ex massaggiatore del tennista. La sentenza prevista dopo gli Internazionali di Roma

Il Tribunale di Arbitrato Sportivo di Losanna giudicherà Jannik Sinner tra il 16 e il 17 aprile, quando si svolgerà l’arbitrato richiesto dall’Agenzia mondiale Antidoping. La Wada aveva infatti fatto ricorso contro l’assoluzione di fatto del tennista azzurro dello scorso agosto, quando arrivò la decisione dell’internazionale Tennis Integrity Agency a proposito della posibi8tà al Clostebol rilevata a marzo 2024 negli Stati Uniti.

Quando arriva la sentenza

Il processo dovrebbe durare due giorni. Ma anche nel caso in cui il procedimento si svolgesse in una sola udienza, la sentenza è prevista non prima di un mese. Sinner dovrà quindi rimanere sulle spine in attesa della decisione del Tas dopo gli Internazionali d’Italia, che partiranno il 29 aprile a Roma.

Chi difende Sinner

Già noti i due arbitri designati. Quello scelto dalla Wada è il giurista israeliano Ken Lalo. Era stato lui nel 2017 a inasprire la pena di Sara Errani per la positività al Letrozolo. I legali di Sinner hanno invece indicato l’americano Jeffrey Benz. A breve sarà reso noto anche chi presiederà il collegio da parte del Tas.

Cosa rischia Sinner

Come richiesto dalle parti, il processo si svolgerà a porte chiuse. Come già accade per la quasi totalità dei procedimento del Tas di Losanna. La Wada chiede di punire Sinner con una squalifica tra uno e due anni, perché non avrebbe usato sufficienti cautele per proteggersi dalla positività. Resta ampiamente accettato da entrambe le parti che la positività sia stata involontaria, insorta per il contatto con la pomata steroidea usata dall’ex massaggiatore di Sinner per curare una ferita. I legali di Sinner dovranno invece dimostrare che non poteva prevedere in nessun modo quanto è poi accaduto.