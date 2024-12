Sinner torna a casa per le feste: «Per me il Natale è solo qui». Il dialetto, le foto con gli amici, la neve su cui è diventato grande

Breve sosta in Val Pusteria poi andrà a Montecarlo per il Capodanno, prima di volare in Australia il 2 gennaio per il primo Slam della stagione

Parla in dialetto per non farsi capire. I conoscenti lo tutelano, non lo caricano di pressioni. «Da noi può ancora permettersi di essere semplicemente il figlio di Hanspeter e Siglind», dice un suo amico. Qualche turista lo riconosce, ma lui non nega un selfie o un autografo a nessuno. Jannik Sinner è a casa, in Val Pusteria. Non sarebbe voluto essere altrove: «Per me il Natale è solo qui», afferma. Il numero uno del tennis mondiale, dopo due settimane di preparazione a Dubai, ha voluto fare ritorno nella sua Sesto Pusteria per trascorrere le festività con la sua famiglia. Sinner torna a far visita alle cime delle montagne su cui stava costruendo una carriera da sciatore, prima di convertirsi al tennis. Gira per il paese dove è cresciuto. Il giorno di Santo Stefano, è stato visto pranzare alla stazione del Piz La Ila con i famigliari, nel locale più esclusivo dell’area. Nonostante il periodo di festa, i pasti di Sinner sono comunque calibrati per tenersi in forma: la nuova stagione tennistica sta per cominciare. Dopo il Capodanno a Montecarlo, volerà in Australia il 2 gennaio, nel Paese che ospita il primo Slam della stagione. «Questa è la giornata che più di tutte amo passare in famiglia, con i genitori. Del compleanno, di Pasqua o di altri giorni non mi interessa, ma al Natale tengo molto», aveva dichiarato, tempo fa, in una intervista.