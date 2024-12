Ricerche Google 2024, Angelina Mango entra nei trend mondiali e Paolini “scalza” Sinner: le sorprese in classifica

Le domande e i personaggi più cercati nell'ultimo anno: nella lista globale, ci sono anche altri due "italiani"

C’è anche il nome di Angelina Mango nella classifica degli artisti più cercati nell’ultimo anno su Google. La vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo non è solo prima nell’elenco italiano, segno che la popolarità dell’Ariston ha incuriosito pubblico e utenti, ma è anche entrata nella classifica mondiale. Secondo le statistiche annuali raccolte da Google in Year in Search, nel 2024 è la decima cantante più cercata al mondo. Ecco tutte le sorprese che emergono dalle classifiche annuali elaborate dall’azienda di Mountain View.

I record di Angelina

Angelina si trova dietro mostri sacri della musica internazionale: alla ottava posizione c’è Tracy Chapman, al quinto Justin Timberlake, sul podio ma terzi ci sono i Linkin Park. Ma a dominare la classifica nella sezione Entertainment: Musicians a livello globale c’è il rapper Puff Daddy, al centro delle inchieste sugli abusi e le violenze sessuali. La cantante di Maratea conquista anche il vertice della sezione Personaggi nella classifica italiana. La noia, la canzone che ha portato a Sanremo e poi all’Eurovision, è poi seconda nelle ricerche Testo canzone. E la sua Cumbia si guadagna l’argento nell’elenco speciale Cosa significa…?. Ovvia poi la sua prima posizione nella categoria Cantanti dove si lascia alle spalle i “rivali” Ghali, Geolier, Mahmood e Rose Villain.

Come funziona Year in Search?

È bene precisare che le classifiche Year in Search non rappresentano le parole più ricercate per volume dagli utenti. Ma mostrano le query e i termini di ricerca che hanno avuto un’accelerazione maggiore rispetto a tutti gli altri nell’ultimo anno. Sono le cosiddette Tendenze. Le ricerche di tendenza sono quelle che sono aumentate di più nel 2024, che hanno avuto il picco più alto quest’anno rispetto all’anno precedente. I dati fanno riferimento a un periodo che va dall’1 gennaio 2024 al 4 novembre 2024. Così si possono spiegare alcune posizioni già citate in precedenza. Per esempio, la crescita dei Linkin Park può essere spiegata con l’innesto della nuova cantante Emily Armstrong e le polemiche social che sono seguite.

Le ricerche degli italiani

Sempre nella categoria Personaggi, nella seconda posizione troviamo la principessa del Galles Kate Middleton, colpita da tumore. E poi incontriamo l’astro nascente del tennis italiano Jasmine Paolini, terza. A chiudere la top cinque ci sono Ghali e Geolier. Nella categoria Cosa significa…? il primo posto è conquistato da All eyes on Rafah, il trend social per promuovere l’attenzione sulla guerra a Gaza. Tra gli Adii in ordine ci sono: Sandra Milo, Totò Schillaci e Gigi Riva. Mentre tra le serie tv brillano Baby Reindeer, Fallout ed Emily in Paris. Quest’ultima accompagnata dalla polemica sul suo trasferimento in Italia. Potrebbe sorprendere l’assenza del numero 1 al mondo Jannik Sinner. Ma come spiegato, le statistiche tengono in conto solo le ricerche con il differenziale maggiore rispetto all’anno precedente.

L’Italia nel mondo

Tolta Angelina, l’Italia si affaccia con fatica sullo scenario mondiale. Almeno per quanto riguarda le “Tendenze” del 2024. La Penisola infatti ritorna solo nella categoria Google Maps: Top stadiums. Qui però conquistiamo il primo posto con l’Arena di Verona. San Siro o Stadio Giuseppe Meazza è solo settimo.

Foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | Angelina Mango alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, 10 febbraio 2024