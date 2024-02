Sanremo 2024, Angelina Mango – «La noia»

È una giovane esordiente, ma la musica l’accompagna dall’infanzia. Figlia d’arte, ha seguito le orme dei genitori: Giuseppe “Pino” Mango, scomparso nel 2004 in seguito a un infarto, e Laura Bortolotti, ex componente del gruppo Matia Bazar. Angelina, nata il 10 aprile 2001 a Maratea (Potenza) e vissuta a Lagonegro, incontra il Festival di Sanremo per la prima volta nel 2021 quando si ferma alle selezioni della categoria Giovani, non accedendo così alla fase finale. A novembre 2022 viene ammessa alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi dove si aggiudica il secondo posto trionfando però nella categoria canto. A maggio 2023 pubblica il singolo Ci pensiamo domani, triplo disco di platino, che diventa un tormentone estivo. Nel mezzo esce il suo secondo EP, Voglia di vivere, che segue Monolocale del 2020, realizzato durante il lockdown. Tra ottobre e dicembre pubblica altri due brani, Che t’o dico a fa’ (disco di platino) e Fila indiana. Angelina arriva sul palco dell’Ariston a 39 anni dall’esordio paterno e 32 anni dopo quello materno. «Già essere qua per me è un assaggio, e mi impaurisce un po’. Ma sono fiera di esserci e voglio godermi il momento», ha dichiarato. La noia, il brano con cui si presenta, è un pezzo autobiografico in cui la cantante si racconta: «Non era nata per Sanremo. È stato abbastanza in dubbio nella mia testa che fosse lei la canzone giusta. Ma poi ho deciso, perché ha un messaggio, ha l’energia, perché è vera». La famiglia Mango prosegue quindi il suo percorso a Sanremo con un misto di timore e adrenalina per il confronto con la storia della musica italiana. Nella quarta serata, quella delle cover e dei duetti, porta sul palco il brano La rondine di suo padre.

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia

La noia

La noia

La noia

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Total