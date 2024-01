Angelina Mango porta “Rondine” di suo padre a Sanremo. Sui social difendono la scelta: «È un omaggio più che meritato»

Sanremo si avvicina, e aumentano le anticipazioni (e le polemiche) su quello che andrà in onda sul palco dell’Ariston. Una degli artisti più attesi, soprattutto dopo l’exploit nella sezione canto del talent Amici di Maria De Filippi, è senza dubbio Angelina Mango. Ha solo 22 anni, e questo la rende uno dei volti più giovani del cast di questa 74esima edizione del Festival, ma tanta è l’attesa per la performance che regalerà al pubblico. Questa mattina, 26 gennaio, Amadeus ha rivelato a Viva Rai2! la lista completa dei duetti che si alterneranno sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 9 febbraio. E dunque si è scoperto che Angelina ha scelto di omaggiare il padre, Pino Mango, uno dei più amati cantautori italiani, scomparso nel 2014. Lo ha fatto scegliendo di portare sul palco il brando Rondine, uno dei brani più di successo del papà. Parallelamente all’annuncio, ha pubblicato su Instagram un video che la ritrae bambina, mentre pronuncia le parole: «Rondine, dove sei rondine? Sei volata, o sei qui?».

Immediate le reazioni sui social, dove qualcuno ha borbottato sull’opportunità della sua scelta. Mentre la grande maggioranza degli utenti ha preso le sue parti. «Angelina aveva 13 anni quando suo padre è morto su un palco all’improvviso. Ha cambiato vita e città, un dolore che ancora oggi vive, ne ha parlato recentemente. Ha scelto di omaggiarlo nella serata cover, le polemiche mi sembrano inutili. Sa più di atto d’amore», ha scritto ad esempio il giornalista Giuseppe Candela.

Angelina aveva 13 anni quando suo padre è morto su un palco all'improvviso. Ha cambiato vita e città, un dolore che ancora oggi vive, ne ha parlato recentemente. Ha scelto di omaggiarlo nella serata cover, le polemiche mi sembrano inutili. Sa più di atto d'amore. #sanremo2024 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 26, 2024

«Incomprensibili le polemiche scaturite dalla scelta di Angelina Mango di portare un brano di suo padre nella serata cover. È un omaggio a dieci anni dalla scomparsa di suo padre, un modo per dire sono fiera del cognome che porto. Pe me scelta onesta e giustissima», ha fatto eco un’altra utente. E ancora: «Dare ad Angelina della parac*la per una scelta simile è follia, perché decidere di esporre il proprio dolore su quel palco, sapendo che ci saranno pure degli scemi pronti a criticarla, è tutto tranne che da parac*li».

Incomprensibili le polemiche scaturite dalla scelta di Angelina Mango di portare un brano di suo padre nella serata cover. È un omaggio a dieci anni dalla scomparsa di suo padre, un modo per dire sono fiera del cognome che porto. Pe me scelta onesta e giustissima. — mari (@amaricord) January 26, 2024

Leggi anche: