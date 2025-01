Australian Open, per Jannik Sinner buona la prima: vince in tre set contro Jerry

È la 15esima vittoria di fila, seconda migliore striscia positiva della sua carriera

Jannik Sinner ha battuto il cileno Nicolas Jarry agli Australian Open 2025. Al suo primo Slam da campione in carica, il numero 1 al mondo ha vinto non senza qualche sofferenza, dovuta soprattutto all’ottimo servizio dell’avversario. Il successo è arrivato in tre set. Ma i primi due l’azzurro è riuscito a portarli a casa solo al tie break: 7-6, 7-6, 6-1 il punteggio, in 2 ore e 42 minuti. Adesso Sinner affronterà uno tra l’australiano Tristan Schoolkate e il giapponese Taro Daniel. Per l’altoatesino, che non perde dalla finale di Pechino contro Carlos Alcaraz, si tratta della 15esima vittoria di fila, seconda migliore striscia positiva della sua carriera.

Australian Open

Per quanto riguarda gli altri italiani, fuori Matteo Gigante sconfitto in tre set (7-6, 7-5, 6-4) dal francese Ugo Humbert numero 14 del tabellone. Costretto a lasciare il torneo anche Luciano Darderi, ritiratosi per infortunio nella sfida con lo spagnolo Pedro Martinez. Tra le azzurre, Elisabetta Cocciaretto è stata sconfitta dalla russa Diana Shnaider (numero 12 del tabellone) in due set (7-6 6-4), mentre Lucia Bronzetti è stata super nella sfida con la bielorussa Viktorya Azarenka (21) battendola in due set (6-2 7-6) e conquistando l’accesso al secondo turno di questi Australian Open.