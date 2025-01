Australian Open, c’è la diretta streaming gratis ma è con l’IA: il bizzarro avatar di Sinner all’esordio con Jarry – Il video

Gli organizzatori trasmettono le partite live sul canale ufficiale YouTube. Ma l'effetto è un po' straniante

Un pupazzetto con il cappello giallo fluo alza la pallina, sproporzionata rispetto al corpo, sopra la sua testa e la colpisce per mandarla al di là del campo dove un altro avatar si muove in maniera imprecisa. Così hanno assistito all’esordio di Jannik Sinner agli Australian Open 2024 gli spettatori che hanno seguito la partita contro il cileno Nicolás Jarry sul canale YouTube ufficiale dell’organizzatore del torneo. L’evento era in streaming in diretta e gratis, ma invece di trasmettere la partita nella versione “umana”, è stato affidato a un programma di intelligenza artificiale la trasformazione delle immagini con un effetto videogioco. Come fosse un match alla Wii. E così vale per tutti gli incontri di questa edizione, con movimenti goffi, racchette sospese nel vuoto, sguardi per nulla espressivi e palline che scompaiono. Per non parlare dei cambi campo. Ma almeno il match è gratis e chi non ha un abbonamento può vederlo senza problemi. Gli Australian Open vengono trasmessi dalle tv pubbliche o private con accordi commerciali siglati singolarmente Paese per Paese: evidentemente la formula adottata dagli organizzatori permette la diretta online dei match senza violare quei contratti.