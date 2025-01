Australian Open, Jasmine Paolini vince ma «scivola» sul caffè. La risposta per non deludere il pubblico – Il video

All'azzurra, numero 4 del ranking Wta, è stato chiesto di mettere un punto alla questione: è vero o no che in Australia si beve il miglior caffè?

Doppio esordio vincente agli Australian Open per Jasmine Paolini, che ha vinto i suoi due primi incontri in singolare e anche il doppio con Sara Errani. Ma al termine del match del secondo turno, dove ha battuto in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco la messicana Renata Zarazua, la tennista toscana numero 4 del ranking Wta è stata messa in crisi nell’intervista sul campo davanti al pubblico di casa. L’ex tennista e opinionista tv Laura Robson, britannica ma originaria dell’Australia, ha voluto da lei una risposta definitiva sulla querelle che da qualche giorno sta impegnando gli atleti. È vero che in Australia si beve il caffè più buono? Un’affermazione che fa inorridire qualsiasi italiano, certo, ma che invece è stata pronunciata dal campione di casa Alex de Minaur, in maniera non troppo ironica. La tennista Iga Swiatek aveva dichiarato che il caffè di Sydney è più buono di quello di Melbourne, dove si svolge il torneo, risvegliando l’orgoglio del pubblico. Per placare gli animi, era stato chiesto proprio a de Minaur, che è nato a Sydney, cosa ne pensasse.

Coffee gate: dopo Swiatek e de Minaur, tocca a Paolini

Il numero 7 al mondo nel ranking Atp se l’era cavata con una risposta diplomatica: «Sarà meglio che tenga questa folla straordinaria dalla mia parte. Non c’è posto migliore dell’Australia per il caffè». Rispedendo la pallina dall’altra parte, dove a raccogliere ora c’era l’italiana Paolini. Chi meglio di lei, si è chiesta Robson, per mettere un punto finale sulla questione? «È vero che in Australia si beve il miglior caffè al mondo?», la domanda davanti al pubblico di Melbourne. «Mmmh, non proprio», è stata costretta a rispondere l’Azzurra, «noi beviamo l’espresso, per cui è un po’ difficile farsi piacere il vostro. Il mio allenatore ha portato la sua macchinetta e usiamo le capsule». Robson l’ha incalzata: «Quindi possiamo dire che il caffè australiano è il secondo al mondo?». Mentre le tribune rumoreggiavano, Paolini ha preferito non infierire: «Va bene, sì, ma solo perché siamo in Australia».