Racchetta spaccata e telecamera distrutta, Medvedev paga carissimo gli Australian Open: così dimezza i soldi vinti – Il video

Per il russo un torneo da dimenticare: uscito al secondo turno, è riuscito a farsi multare in ogni partita

La gestione della rabbia non è proprio la giocata che riesce meglio al russo Daniil Medvdedev, che lascia gli Australian Open con le tasche decisamente più vuote del previsto. Il numero cinque al mondo ha pagato caro infatti le due intemperanze durante la sua brevissima esperienza nel torneo.

La prima multa di 10 mila dollari è arrivata per il crollo nervoso del russo durante la vittoria contro il thailandese Kasidit Samrej, numero 418 nella classifica Atp. Prima di batterlo con non poca fatica in cinque set, Medvedev ha spaccato la racchetta e danneggiato la telecamera piazzata sulla rete. In più ha saltato la conferenza stampa a fine partita.

Altra multa di 66 mila dollari è stata inflitta a Medvedev per la sfuriata nella partita successiva. Il russo è stato eliminato dal 19enne statunitense Learner Tien. In quell’occasione il russo ha lanciato di nuovo la racchetta. Poi si è messo a discutere con l’arbitro, dopo una serie di chiamate di falli di piede. E anche quella volta, il russo è scappato dalle domande dei giornalisti. Un brutto affare questi Australian Open per Medvedev, che aveva incassato circa 120 mila dollari per la conquista del secondo turno. Più della metà però andrà in fumo per la scarsa tenuta dei suoi nervi.